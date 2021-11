Green pass, cosa succede se il datore di lavoro non controlla

Il Green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, e che attesta di:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione)

essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore

essere guariti dal Coronavirus negli ultimi sei mesi

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (termine dello stato di emergenza), tutti i lavoratori del settore pubblico e privato devono possedere il Green pass per accedere nei luoghi di lavoro. Va ricordato che non è possibile fare l’autocertificazione per il green pass.

È per questo motivo che il datore di lavoro deve individuare con atto formale gli incaricati delle verifiche della veridicità del Green pass.

I datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che devono avvenire prioritariamente all’ingresso dei luoghi di lavoro.

Tuttavia, se queste procedure possono determinare ritardi o code e assembramenti all’ingresso, si possono organizzare controlli a campione o tampone durante la giornata.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, se l’accertamento non avviene all’ingresso del luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Potrà essere a tappeto o a campione, purché si verifichino i Green pass di almeno il 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Cosa succede se il datore di lavoro non controlla i Green pass dei propri lavoratori?

Rischia una sanzione che va dai 400 ad un massimo di 1000 euro.