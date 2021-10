Barman, che tipo di contratto fare     

Fra i lavori più gratificanti e stimolanti che in molti decidono di intraprendere c’è quello del barman, notoriamente il professionista del bar che si occupa di preparare cocktail e long drink ai clienti.

Bisogna formarsi e aggiornarsi costantemente per essere in linea con le nuove tendenze nel mondo dei cocktail e non tutti sono disposti a farlo e per questo solo i migliori vengono assunti e fanno carriera.

Ma vediamo, proprio a proposito di assunzioni, che tipo di contratto fare ad un barman. Spesso un barman viene assunto soltanto in alcuni periodi dell’anno, ad esempio in estate, quando c’è maggiore affluenza di persone nelle attività e nel locale.

Per questo motivo, molti datori di lavoro optano per il contratto di lavoro intermittente.









In questa tipologia di contratto, il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro che potrà chiamarlo quando ne ha bisogno (per una giornata intera, per mezza giornata, per un mese intero, per un solo fine settimana).

I contratti si distinguono in:

contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta (in questo caso il lavoratore è obbligato per contratto a rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro e per questo riceve un’indennità di disponibilità mensile che deve essere pari almeno al 20% della retribuzione minima prevista).

Da ciò discende che il lavoratore, se rifiuta la chiamata, possa essere licenziato.

Contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, in cui il datore di lavoro chiama il barman ma non è detto che questo risponda positivamente alla chiamata al lavoro.

Il contratto di lavoro a chiamata può essere usato con barman che abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni. A parte il requisito dell’età, il lavoro a chiamata si può applicare quando previsto dai CCNL oppure dalla legge.

Infine va detto che se il lavoratore a chiamata lavora più di 400 giornate nell’arco di un triennio, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.