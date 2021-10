Affiliazioni, quanto si può guadagnare?

I programmi di affiliazione permettono di guadagnare anche da casa una commissione promuovendo prodotti e servizi per conto di terzi sul proprio sito o blog.

Nelle affiliazioni si possono distinguere 3 soggetti:

il cliente, cioè colui che acquista un certo prodotto o servizio attraverso il link tracciato presente su blog, email, chat privata o sito Internet dell’affiliato

l’affiliato, cioè colui che “promuove” il prodotto o servizio sul proprio sito o blog attraverso dei link tracciati verso il sito del commerciante o dell’azienda

il commerciante o azienda, vale a dire colui che vende il prodotto e che cede una percentuale della vendita all’affiliato

Non si può stabilire a priori quanto si può guadagnare con le affiliazioni perché le commissioni variano in base a parametri come il programma di affiliazione scelto, i tipi di prodotti promossi, il tipo di affiliazione.

A proposito dei tipi di affiliazione, si distinguono:

pay per sale (cioè costo per vendita), in pratica il sito del commerciante o dell’azienda paga una commissione quando l’affiliato invia loro un cliente che acquista qualcosa

(cioè costo per vendita), in pratica il sito del commerciante o dell’azienda paga una commissione quando l’affiliato invia loro un cliente che acquista qualcosa pay per click (costo per clic): il sito del commerciante o dell’azienda paga l’affiliato in base al numero di visitatori che fanno clic sul link per accedere al loro sito

(costo per clic): il sito del commerciante o dell’azienda paga l’affiliato in base al numero di visitatori che fanno clic sul link per accedere al loro sito pay per lead (costo per “lead”): l’azienda o il commerciante paga il proprio affiliato in base al numero di visitatori che si iscrivono come lead (cioè lasciano delle informazioni sul sito)

È chiaro che per guadagnare con le affiliazioni non è sufficiente inserire un link nel proprio sito o blog ma è necessario che il proprio sito o blog abbia un certo traffico.









E sono diversi i fattori che possono incidere:

la nicchia di mercato (il pubblico a cui ci si rivolge)

la concorrenza

il budget investito in pubblicità

il coinvolgimento del pubblico con articoli e contenuti di valore

In base anche alla propria bravura, si può arrivare a guadagnare anche alcune migliaia di euro al giorno.