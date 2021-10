Affiliazioni a cosa servono?

Fra i modi per guadagnare denaro online ci sono i programmi di affiliazione con cui si promuovono prodotti e servizi per conto di terzi e si ottengono delle commissioni.

In pratica l’affiliato inserisce nel proprio sito Internet o blog il link ad un prodotto o servizio di un’azienda, ricevendo, se qualche utente effettua l’acquisto, una commissione (che può variare in base al programma di affiliazione o ai tipi di prodotti “consigliati”).

Quindi di fatto le affiliazioni servono per promuovere prodotti o servizi per conto di terzi, di farli conoscere e consigliarli a chiunque ne abbia bisogno.

Non tutte le affiliazioni fanno guadagnare denaro perché ovviamente il blog o il sito Internet in cui sono inseriti i link tracciati devono essere ben posizionati e conosciuti dagli utenti.









In soldoni, non basta solo condividere i link ma bisogna costruire un blog o sito di successo.

Quindi prima di tutto selezionare il settore (assicurazioni, scommesse, salute, dimagrimento e così via) e poi creare un proprio seguito pubblicando periodicamente contenuti di qualità e di valore per la propria audience (anche scritti in ottica SEO, search engine optimization), secondo un piano editoriale.

Soltanto in questo modo, una volta che si è conosciuti e ben piazzati dal punto di vista del SEO (vale a dire risultare ai primi posti nei risultati dei motori di ricerca per certe parole chiave), sarà più facile che gli utenti atterrino su quella pagina, trovino il link a quel prodotto e, con molta probabilità, lo acquistino.

È importante anche investire del denaro in inserzioni di Google e di Facebook per far conoscere il proprio sito e blog.

Quindi le affiliazioni diventano un vero e proprio lavoro.

Non è possibile pensare che siano un meccanismo automatizzato che faccia guadagnare a prescindere, ma è necessario lavorare dietro il proprio sito e blog per creare una community fedele che segua i consigli (e quindi i prodotti che vengono promossi).