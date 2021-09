Personal shopper, ci sono dei corsi da fare?   

È una professione moderna e che sempre più persone appassionate di moda decidono di intraprendere: si tratta del personal shopper, il consulente agli acquisti che guida i propri clienti agli acquisti dei capi di abbigliamento più adatti allo stile, le esigenze o le occasioni d’uso.

Una grande conoscenza e passione

Un professionista che deve avere dalla sua non solo una grande conoscenza e passione per la moda e i trend del momento ma anche altre capacità, come quelle comunicative ed organizzative.

Flessibilità, pazienza e professionalità completano il quadro delle competenze che deve avere il personal shopper.

Non c’è un particolare percorso di studi da seguire per diventarlo, anche se esistono corsi da personal shopper o consulenti di immagine che permettono di acquisire competenze come:









psicologia dell’acquisto

comunicazione e tecniche di counselling

analisi dell’immagine

analisi del colore

studio e organizzazione del guardaroba

tipologie di abbigliamento per le varie occasioni

ricerca trends

servizio clienti e customer satisfaction

Questi corsi impartiscono anche nozioni di tipo amministrativo per imparare ad acquisire clienti, anche sfruttando i canali social. Un surplus può essere anche la conoscenza delle lingue straniere: non solo inglese ma anche arabo, cinese, russo, per aprirsi ad una clientela internazionale.

Alcuni esempi di corsi sono

Quello organizzato da Image Consultant di IED nella sede di Milano oppure quello in Fashion Trend Forecasting & Styling da Polimoda. Anche i corsi online sono molto validi e si articolano in video lezioni e test di verifica dell’apprendimento.

Il loro punto di forza è la possibilità di poterli seguire ovunque ci si trovi e anche al ritmo che si vuole così, se già si ha un altro lavoro, si può facilmente integrare la formazione per diventare personal shopper, un professionista formato ed entusiasta, capace di guidare i propri clienti nel mondo dello shopping e della moda nel miglior modo possibile.