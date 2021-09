Personal shopper, quanto guadagnano di solito?   

Il personal shopper è un consulente d’immagine che si occupa di consigliare i propri clienti sui capi di abbigliamento (ma anche accessori, scarpe, make up) da acquistare. Accompagna a fare shopping il cliente che segue dando consigli di stile sulla base delle esigenze, delle occasioni (o eventi), del lavoro che questo svolge.

Prima della sessione di shopping

Infatti, prima della sessione di shopping, il personal shopper si informa sullo stile di vita del cliente, l’immagine che vuole dare di sé, le occasioni d’uso (lavoro e vita privata) e così via, in modo da creare un look che sia coerente con tutto questo.

Praticamente consiglia cosa comprare e dove, suggerisce abbinamenti e combinazioni di outfit, fornisce consigli su colori, tessuti e vestibilità. Essendo un lavoro molto nuovo, non c’è un percorso di studi standardizzato da seguire per diventarlo.

Quello che si può fare, però, è seguire dei corsi da consulenti d’immagine o personal shopper e continuare ad aggiornarsi sulla moda e i trend del momento.









Perché, anche se è necessario un talento innato per lo stile e il buongusto, si devono acquisire altre competenze e conoscenze con la giusta formazione, ad esempio quelle che attengono:

la psicologia dell’acquisto

la comunicazione e tecniche di counselling

la customer satisfaction e il servizio clienti

La carriera da personal shopper può iniziare autonomamente, magari facendo conoscere la propria passione e professionalità tramite i social network. Alcuni corsi, infatti, insegnano proprio questo lato più amministrativo del ricercare nuovi clienti.

Meglio ancora se già si sono fatte esperienze come addetti alle vendite, promoter, commessi (questo è molto importante per il proprio curriculum vitae).

Quanto ai guadagni, questi ovviamente dipendono da diversi fattori: un personal shopper di medio livello può guadagnare circa 150 euro per un pomeriggio di 4-5 ore con un cliente, fino ad arrivare a chiedere anche 100 euro all’ora.