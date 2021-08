Inail, contributi anche per le partite iva semplificate?

L’Inail è un ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori. Si occupa di garantire la copertura delle spese per le cure a quei soggetti che hanno subìto un infortunio o malattia sul posto di lavoro, così come corrispondere un’indennità giornaliera e assicurare il reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

L’assicurazione INAIL è obbligatoria

L’assicurazione INAIL è obbligatoria e permette ai lavoratori assicurati di usufruire dell’eventuale assistenza sanitaria in caso di malattia o infortunio.

Sono tenuti ad iscriversi a questa assicurazione tutti i lavoratori che svolgano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione di un qualunque datore di lavoro, sia nel campo dell’industria, dell’agricoltura e del settore terziario.

Sono obbligati alla stipulazione dell’assicurazione Inail anche:









i lavoratori dell’area dirigenziale (anche quando siano già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze assicurative private);

i lavoratori parasubordinati;

gli sportivi professionisti legati da un rapporto di dipendenza (anche se già assicurati)

I titolari di partita IVA (agenti di commercio e procacciatori senza dipendenti, liberi professionisti senza dipendenti, commercianti, titolari di ditte o società senza dipendenti) non hanno alcun obbligo di iscrizione all’Inail, tranne nel caso degli artigiani.

Questi ultimi, infatti, anche se senza dipendenti, sono soggetti ad iscrizione Inail poiché, nello svolgimento della propria attività, prestano abitualmente opera manuale e “rischiosa” e possono essere soggetti ad infortuni.

Dunque, per chiunque si chieda se anche i soggetti con partite iva semplificate debbano iscriversi all’Inail, è bene sapere che, a prescindere dal regime fiscale adottato quando si apre la Partite IVA (semplificato o ordinario), non vige alcun obbligo di iscrizione all’assicurazione Inail, tranne che per alcuni soggetti.

Per sapere se la propria attività è obbligata all’iscrizione all’Inail, è consigliabile consultare il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e le sue successive modifiche, e ricercare se viene la propria attività è tenuta o meno al pagamento.