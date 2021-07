Gelateria, ci sono dei corsi da fare?  

Ci sono pochi posti che attirano così tanto l’attenzione di un pubblico, sia di adulti che di bambini, come una gelateria. Il gelato rimarrà per sempre uno dei simboli della nostra cucina, una vera e propria arte che si tramanda da generazioni. Diventare gelatiere e aprire una gelateria potrebbe essere l’ambizione di tantissime persone che hanno voglia di regalare un sorriso e un esplosione di gusto ai propri clienti.

Bene la passione ma fondamentale la formazione

Per diventarlo, è chiaro che servano doti come la costanza, la passione, la determinazione, la fantasia, l’estro e la professionalità ma occorre anche la formazione in ambiti più tecnici come quelli che riguardano i metodi di produzione, l’uso delle attrezzature e dei macchinari e l’implementazione di strategie di mercato per vendere di più e meglio.

Per questo motivo, può essere molto utile fare dei corsi specifici per conseguire la qualifica di gelatiere. Ci sono diversi corsi, sia dal vivo che online, che si possono frequentare.

Quelli più accreditati, sono quelli che mirano a salvaguardare l’unicità del gelato artigianale, un prodotto buono e genuino, con un occhio anche verso l’innovazione.









Durante questi corsi, l’alunno riuscirà ad apprendere ciò che attiene:

le tecniche e i metodi di produzione

l’uso delle attrezzature da lavoro

come selezionare e usare gli ingredienti

come dosarli per creare un gelato artigianale perfetto

come lavorare le materie prime in maniera ottimale dal punto di vista igienico- sanitario

come implementare strategie per avere un’attività di successo

Alla fine del corso, si diventerà esperti nella preparazione del buon gelato artigianale nei gusti tradizionali ma si sarà in grado di proporre anche gusti innovativi, diversi da quelli offerti dalla concorrenza.

Inoltre, si apprenderanno le nozioni fondamentali per aprire la propria gelateria, per l’organizzazione e la gestione economica di un laboratorio. In questo modo si potrà avviare la propria gelateria con le competenze e le conoscenze giuste per fare successo.