Quattordicesima per i pensionati, quando arriva     

La quattordicesima è una prestazione che, per i pensionati che hanno età a partire dai 64 anni, si aggiunge alla rata di pensione di luglio.

Ovviamente non tutti i pensionati hanno diritto

Ovviamente non tutti i pensionati hanno diritto alla quattordicesima, ma solo quelli che rispettano il requisito anagrafico e quello reddituale, che va misurato sul reddito annuo del richiedente, in relazione all’anno di contribuzione (in questo caso si farà riferimento al 2021).

Altri requisiti da considerare sono gli anni di contributi e la tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).

In ogni caso, il beneficiario non dovrà inoltrare alcuna richiesta all'INPS per poter ottenere la prestazione, perché il denaro verrà versato d'ufficio dall'INPS.









Ma quando arriva la quattordicesima per i pensionati?

Per i pensionati che hanno il conto corrente, la quattordicesima verrà accreditata insieme alla pensione a partire dal primo luglio.

Per i pensionati che invece sono titolari di un libretto di risparmio presso le Poste, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, oppure che ritirano la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, il calendario secondo cui è stata e verrà erogata la quattordicesima è il seguente:

25 giugno per pensionati con cognomi che iniziano per A o B

26 giugno per pensionati con cognomi che iniziano per C o D

28 giugno per pensionati con cognomi che iniziano dalla lettera E alla K

29 giugno per pensionati con cognomi che iniziano dalla lettera L alla O

30 giugno per pensionati con cognomi che iniziano dalla lettera P alla R

1 luglio per pensionati con cognomi che iniziano dalla lettera S alla Z

Si ricorda che Poste Italiane offre ai cittadini con età pari o superiore a 75 anni che riscuotono la pensione presso gli Uffici Postali, il servizio di consegna della pensione a domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.