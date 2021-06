Discoteche, quali sono le limitazioni 

Dopo un periodo di stop dovuto a causa delle limitazioni imposte per contenere i contagi da Coronavirus, molte attività stanno cominciando gradualmente a riaprire.

Diverse le regioni di Italia che sono state poste in zona bianca

Infatti sono diverse le regioni di Italia che sono state poste in zona bianca, la fascia di rischio più bassa, quella in cui si sta assistendo ad un allentamento delle misure di sicurezza e a più riaperture.

È proprio qui che le discoteche sono state riaperte ma per il momento per lavorare solo come ristoranti e/o bar, magari con la presenza di un dj e la diffusione della musica, ma senza la possibilità di ballare.

Su questo punto si stanno interrogando tecnici e rappresentanti di categorie, per capire quando sarà finalmente il tempo in cui si potrà ricominciare a ballare e divertirsi in discoteca.









Una data ipotetica c’è ed è quella del primo luglio: probabilmente sarà proprio da quel giorno che in discoteca si potrà riprendere a ballare.

Diverse però saranno le limitazioni

Diverse però saranno le limitazioni, a partire da chi potrà entrare in discoteca: soltanto coloro che possederanno il green pass, vale a dire coloro che siano guariti dal Covid, che abbiano ricevuto da almeno 15 giorni una dose di vaccino o abbiano effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime ore.

Si vocifera poi su protocolli di sicurezza differenziati a seconda che si tratti di discoteca all’aperto o al chiuso.

Le probabili limitazioni che si dovranno seguire non appena verrà ridata piena operatività alle discoteche dovrebbero essere le seguenti:

la capienza sarà limitata, con un numero di posti rapportato agli spazi disponibili

le mascherine non dovranno essere indossate mentre si balla ma saranno obbligatorie all’ingresso, all’uscita e durante la fila al bar o al guardaroba; gli addetti e il personale, invece, dovranno sempre indossare le mascherine

non si dovrà rispettare il distanziamento di un metro (dato che sarebbe impossibile trovandosi in discoteca)