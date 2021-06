Busta paga, a quanto ammontano gli assegni familiari?

Fra le tante voci presenti su una busta paga ci sono anche quelle relative agli assegni familiari, vale a dire un sostegno economico a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro subordinato e di alcune categorie di iscritti alla gestione Separata.

Per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, l’assegno viene anticipato in busta paga dal datore di lavoro che poi, tramite compensazione, lo recupera con il versamento mensile dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Il requisito da possedere per aver diritto agli assegni familiari è che la somma dei redditi da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da rapporto di lavoro dipendente non sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.









L’ammontare degli assegni familiari varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito.

Il datore di lavoro, per calcolarli, deve prendere in considerazione le tabelle pubblicate annualmente dall’INPS.

Una volta individuata la tabella di riferimento, per verificare quale importo spetta al lavoratore, deve individuare la fascia di reddito del nucleo familiare, nella colonna che corrisponde al numero dei componenti la famiglia.

Quanto al reddito, bisogna considerare:

i redditi assoggettabili all’IRPEF

i redditi di qualsiasi tipologia, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superiori a 1032,91 euro annui.

Comunque è l’INPS che si occupa di calcolare l’importo degli assegni mensili che spettano al lavoratore.

Infatti il datore di lavoro può eventualmente ricalcolarli se ad esempio il lavoratore non ha lavorato per tutte le giornate utili (perché magari si trova in part time).

È per questo che il lavoratore deve saper leggere la busta paga perché, alla voce Reddito ANF, può trovare tutte le informazioni relative agli assegni familiari.

Qui è spiegato:

il numero della tabella di appartenenza del nucleo familiare

il numero dei componenti

il livello di reddito

le giornate del mese per le quali spetta il pagamento degli assegni familiari

l’ammontare degli assegni familiari, gli arretrati, quelli trattenuti e quelli totali spettanti in busta paga.