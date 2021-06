Busta paga, perché è importante saperla leggere

Sono diverse le voci che compongono una busta paga e spesso può risultare difficile comprenderle tutte. Cosa che è fondamentale per controllare e verificare che sia tutto regolare e non ci siano problemi di nessun tipo come ad esempio le trattenute buste paga.

A volte, però, è fondamentale per un lavoratore verificare che lo stipendio ricevuto in busta paga sia congruo rispetto a quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro oltre che nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ma anche controllare il numero di ore lavorate, le ferie, i permessi maturati, l’importo dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, le trattenute IRPEF e molto altro.

Dunque per un lavoratore è importante saper leggere una busta paga così che possa controllare la correttezza delle cifre indicate e, nel caso in cui ci siano delle inadempienze, ricorrere ad azioni legali.

La busta paga è anche un documento che deve essere fornito quando si richiedono mutui o finanziamenti.









Ecco allora come leggere una busta paga.

Si parte dalla prima parte in cui è articolata, che contiene l’ammontare dello stipendio che spetta al lavoratore.

In particolare sono riportati:

il mese di retribuzione

i dati dell’azienda

i dati anagrafici del lavoratore e i riferimenti contrattuali (come data di assunzione, tipo CCNL, qualifica, mansione, livello)

la paga base (o minimo tabellare) che è determinata dal contratto collettivo in base alla categoria, alla qualifica del lavoratore e agli scatti di anzianità

la contingenza, cioè un’indennità introdotta per compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni

D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione) che è una somma mensile di 10,33 euro per tredici mensilità, fissa per tutti i lavoratori del settore privato senza distinzione di qualifica o di contratto collettivo applicato

La seconda parte della busta paga

La seconda parte della busta paga è quella che fa riferimento alla retribuzione effettiva, in cui vengono indicate le prestazioni del lavoratore nel mese di riferimento al lordo di trattenute e contributi.

Infine la terza parte della busta paga è quella che fa riferimento alle trattenute fiscali (IRPEF), ai contributi previdenziali e al trattamento di fine rapporto (TFR).