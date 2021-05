Marketing, l’importanza del web oggi 

Il web e Internet hanno cambiato la nostra vita, dandoci la possibilità di accedere ad un mondo ricco di informazioni e di opportunità, permettendoci di metterci in contatto con persone lontanissime da noi e molto molto altro.

La propria presenza sul web

Ma sono soprattutto le aziende che possono beneficiare di più, aumentando la propria presenza sul web e implementando molte delle attività di marketing digitale.

Oggi soprattutto, con l’epidemia di Coronavirus in atto, sono moltissime le aziende che hanno dovuto reinventarsi e hanno deciso di iniziare ad operare sul web.

Questa è sicuramente una buonissima occasione per continuare a lavorare e per farsi conoscere, persino da un pubblico più ampio.









Per un’azienda è molto importante avere e consolidare la propria presenza nel web così da rafforzare la propria brand identity: lo può fare aprendo un proprio sito Internet, un blog, una pagina sui principali social network e attivando delle campagne di web marketing efficaci.

Il web marketing

Il web marketing è quella branca del marketing che consiste in tutte le attività che utilizzano i canali web per sviluppare la propria rete commerciale, analizzare i trend di mercato, prevederne l’andamento e creare offerte sul profilo del cliente target.

Grazie al web marketing, un’azienda può:

affermare la notorietà del proprio brand

incrementare il numero dei propri acquirenti, raggiungendo nuovi potenziali clienti che siano realmente interessati a quello che l’azienda offre

fidelizzare i clienti e stringere relazioni durature con loro

È ovvio che per fare tutto questo è necessario avere le competenze giuste in termini di lead generation, email marketing, SEO, SEM, programmi di affiliazione e aggiornarsi continuamente, dato che il web marketing evolve in fretta.

In questo modo si potranno affiancare le strategie del web marketing a quelle di vendita tradizionale e far fare un salto di qualità alla propria azienda, che così avrà molte più opportunità di essere conosciuta, di far conoscere i propri prodotti e servizi, di acquisire nuovi clienti e di guadagnare di più.