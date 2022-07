Donne che tornano a lavoro dopo la maternità: i consigli da seguire

Tornare a lavoro dopo la maternità non è sempre semplice: ci sono alcune donne e professioniste che senza troppe difficoltà riescono a farlo in maniera rapida e senza ostacoli, mentre altre trovano questo ritorno più insidioso e complicato.

Possono essere tante le motivazioni per cui per molte mamme lavoratrici è complicato tornare a lavorare dopo il parto: ansia, stress, paura di non riuscire a conciliare la vita familiare con quella professionale, così come la difficoltà a distaccarsi dal proprio bambino e tanto altro.

D’altra parte, poi, oltre alle motivazioni di tipo psicologico e caratteriale, ci sono anche delle cause “esterne” che rendono questo rientro complesso: ad esempio, un mercato del lavoro che è sempre più dinamico, complesso, veloce e che non vuole troppe pause o “intoppi”.

3 consigli per superare gli ostacoli psicologici

Partiamo, a questo punto, dagli ostacoli più di tipo psicologico: è sempre più alta la percentuale di donne che si sentono in colpa per il proprio rientro a lavoro dopo la maternità; e da questo senso di colpa derivano poi ansia, inadeguatezza e tanti altri stati d’animo negativi che fungono da limiti per il raggiungimento dell’obiettivo di riprendere il mano la propria carriera professionale.

Come superare questi ostacoli? Prova a seguire questi 3 consigli:

abbi il coraggio di chiedere aiuto ritrova più fiducia in te stessa datti tempo per metabolizzare i cambiamenti in atto

1. Abbi il coraggio di chiedere aiuto

Uno degli errori che molte donne continuano a commettere è quello di pensare di poter fare tutto da sole. Questa forma mentis, oltre ad essere sbagliata, è anche deleteria per la tua serenità, in quanto causa un aumento dello stress e ti impedisce di essere tranquilla e rilassata. Se, infatti, non riesci a portare a termine tutto ciò che ti eri prefissata, oppure ce la fai ma inevitabilmente fai tutto e male, il rischio è che questo non solo porti ad un’enorme stanchezza, ma che conduca anche ad una grande insoddisfazione nei confronti dei tuoi sforzi e del tuo impegno.

La soluzione a tutto questo c’è: impara a chiedere aiuto. Se pensi che chiedere il supporto di un familiare o di una persona esterna sia un segnale di debolezza, ti sbagli! Delegare a qualcuno delle responsabilità in casa o la cura del tuo bambino durante le ore in cui sei al lavoro è un ottimo compromesso che ti permette di essere più tranquilla e di conseguenza anche più produttiva al lavoro e meno stressata quando rientri a casa.

Ricorda che il tuo bambino percepisce quando in casa sua mamma sta vivendo una situazione di disagio o difficoltà.

2. Ritrova più fiducia in te stessa

Acquisire più fiducia in te stessa significa smettere di sentirti “colpevole” per la tua scelta di ritornare a lavorare e affrontare in maniera proattiva la situazione in cui ti trovi.

Raggiungere una certa sicurezza in te stessa ti permette, infatti, non solo di abbandonare quei sentimenti negativi di cui parlavamo sopra, ma anche di sentirti nuovamente all’altezza di riprendere nelle tue mani il tuo lavoro o, se necessario, di cambiarlo.

3. Datti tempo per metabolizzare i cambiamenti in atto

Capita frequentemente che molte donne, guardando la propria routine stravolta o in generale la propria vita così frenetica dopo la nascita di un bambino e il rientro a lavoro, non riescano subito ad abituarsi a queste novità così impattanti.

Ebbene, questo è assolutamente normale! Il cambiamento spaventa e a volte può destabilizzare, ma è solo questione di tempo. Pertanto, ascolta il tuo tempo e abbi la pazienza di metabolizzare tutte le novità che la vita ti sta presentando.

La capacità di adattarti a questa nuova situazione e superare le a sfide che ti vengono presentate, vedrai, ti servirà anche sul lavoro.

3 consigli per superare gli ostacoli esterni

Per quanto riguarda, invece, gli ostacoli esterni, ecco 3 consigli indispensabili per ritornare a lavorare dopo la maternità nella maniera più efficace e produttiva possibile:

sfrutta il periodo della maternità per fare il punto sulla tua situazione fai network non smettere mai di imparare e sviluppare nuove skills

1. Sfrutta il periodo della maternità per fare il punto sulla tua situazione

Uno dei modi per far fruttare al meglio il periodo della maternità consiste nel viverlo come un’opportunità invece che come un limite per il tuo percorso lavorativo. Detto in altre parole, il tempo che hai a disposizione ti permette anche di capire più a fondo quello che vuoi per la tua carriera professionale.

Pertanto, se ti trovi, ad esempio, a dover o voler cambiare il tuo lavoro dopo la maternità, puoi sfruttare questo periodo per riflettere su chi sei, su quali sono i tuoi punti di forza e su quali aspetti hai bisogno, invece, di migliorare. Per fare ciò, poniti domande come queste:

Quali sono le mie priorità in questo momento?

Quali skills devo potenziare?

Quali sono le competenze su cui mi sento sicura e particolarmente competente?

Ho maggiormente bisogno di uno stipendio stabile o di seguire le mie passioni e i miei interessi?

Prova, dunque, a vedere il lato positivo di questo periodo di pausa dal lavoro e – in autonomia o affidandoti ad un Career Coach di Jobiri – approfitta di questo momento per cercare poi di riprendere il tuo lavoro con maggiore consapevolezza non solo delle tue basi di partenza, ma anche della direzione che vuoi imboccare.

2. Fai network

Un’altra attività da tener bene a mente per ricominciare a lavorare al meglio o cambiare lavoro dopo la maternità consiste nel fare network.

Il network rappresenta la tua rete di contatti che, online e offline, è un preziosissimo strumento in grado non solo di tenerti sempre aggiornata su trend e notizie del tuo settore di riferimento, ma anche di aiutarti a creare un passaparola positivo per la tua eventuale ricerca di un nuovo lavoro.

I tuoi contatti, inoltre, possono esserti utili per ricevere consigli e feedback su determinate questioni o progetti che ti senti di sottoporre alla loro attenzione.

3. Non smettere mai di imparare e sviluppare nuove skills

La cosa che i recruiters più apprezzano è il tuo incessante desiderio di conoscenza e miglioramento, anche in periodi di “pausa” come la maternità. Non fermarsi mai è, senza dubbio, indice del fatto che sei una persona proattiva, attenta, curiosa e motivata: tutte qualità che ti permettono davvero di fare la differenza.

Pertanto, dopo aver riflettuto e valutato le skills da migliorare, prova ad iscriverti a corsi online, a partecipare a webinar riguardanti temi specifici di tuo interesse, a studiare e approfondire costantemente ciò in cui ti senti carente.

Così, avrai la possibilità non solo di essere sempre aggiornata e “sul pezzo”, ma avrai anche modo di inserire sul tuo CV queste attività, che verranno subito notate dai selezionatori e che, se stai cercando un nuovo lavoro, ti permetteranno sicuramente di ottenere punti in più rispetto ad altri candidati.