Come avviare un’impresa multiservizi

Un’impresa multiservizi è un’azienda che offre diversi e vari servizi a privati o aziende, solitamente in uno o più settori specifici. Un’altra cosa che connatura l’impresa multiservizi è il fatto che questa svolge diverse attività che necessitano di autorizzazioni differenti e di personale qualificato per svolgere le varie mansioni.

Per avviare un’impresa multiservizi

Per avviare un’impresa multiservizi sarà importante eseguire alcuni adempimenti normativi e burocratici:

rivolgersi a un commercialista e a un notaio, in modo da stilare uno statuto

aprire una partita IVA

iscriversi all’Albo degli Artigiani oppure al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, all’INPS e all’INAIL

scegliere un Codice Ateco, ovvero il codice identificativo dell’attività o delle attività svolte

in base alla tipologia di servizi che si intendono offrire, l’azienda deve dotarsi di autorizzazioni specifiche e personale qualificato

Proprio quest’ultimo aspetto è uno dei più importanti quando si parla di impresa multiservizi dal momento che alla base di un’attività ci sono le risorse umane ovvero le persone che mettono a disposizione le loro conoscenze e competenze tecniche svolgendo le varie mansioni.

Quindi bisognerà anche regolarizzare e garantire la posizione lavorativa e contrattuale di queste persone: per questo i sindacati e gli organi preposti hanno siglato un Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle imprese di servizi integrati/multiservizi.









Quest’ultimo è un documento molto complesso poiché rispetto ai CCNL siglati in altri settori, quello per le imprese multiservizi tiene conto di alcune peculiarità, tipiche di questa tipologia di azienda.

Ad esempio, il tema della cessazione dell’appalto, dal momento che le imprese multiservizi operano quasi sempre partecipando ad appalti, pubblici o privati, che hanno una durata limitata nel tempo, e che vanno poi rinnovati periodicamente, indicendo una nuova gara.

Quindi per salvaguardare il rapporto di lavoro del dipendente, il CCNL prevede un rapporto diretto tra l’azienda uscente, l’azienda subentrante e i sindacati, in modo da valutare la situazione e scegliere come procedere.