Perché è utile avere un Project Management Agile?

A causa dell’adattabilità e del carattere dinamico della metodologia del team agile, è ora considerata uno dei metodi più comuni per una gestione efficiente dei progetti. Nasce nel 2001 con il manifesto Agile ed è stato inizialmente sviluppato per lo sviluppo software. Nel tempo, la gestione agile dei progetti è diventata un’opzione popolare che molti project leader, indipendentemente dal settore in cui lavorano, scelgono di utilizzare.

Il metodo di applicazione rapida del project management noto come agile che, in sintesi, consente ai team di iniziare a stare al passo con le sfide del posto di lavoro contemporaneo. Consiste in una varietà di approcci e ognuno di essi è fondato sui principi di adattabilità, onestà, eccellenza e sviluppo e miglioramento continui. La gestione dei progetti Agile e Kanban è una delle metodologie più popolari nel settore.

Di seguito sono riportati i vantaggi di avere un processo di gestione dei progetti Agile in atto.

1. Elevata soddisfazione del cliente

I clienti sono costantemente coinvolti nel processo decisionale nel Agile team, il che porta a una maggiore fidelizzazione dei clienti. Il cliente è impegnato solo nella fase di pianificazione e non ha alcun controllo sull’esecuzione nel quadro convenzionale, il che limita flessibilità e reattività. Dai valore al cliente e assicurati che il prodotto finale soddisfi le sue aspettative mantenendolo aggiornato e apportando modifiche in base al loro input.

Un altro vantaggio dell’Agile Project Management sarebbe che il tempo necessario per portare un prodotto sul mercato è notevolmente ridotto. Ciò consente alla persona responsabile di cogliere l’occasione e, in determinate situazioni, di beneficiare del vantaggio della prima mossa. È logico che dopo che i consumatori avranno sperimentato questi vantaggi come risultato del tuo lavoro, torneranno da te per progetti futuri.

2. Maggiore qualità dei prodotti

Poiché il test è una componente integrante del processo del progetto in un approccio di gestione del progetto Agile, ciò si traduce in una maggiore qualità del prodotto che viene prodotto. Il cliente rimane attivo nella fase di sviluppo e può richiedere adeguamenti in base alle circostanze del mercato. Poiché la metodologia Agile è un metodo incrementale, i gruppi di auto-organizzazione non smettono mai di imparare, non smettono mai di crescere e non smettono mai di apportare miglioramenti.

3. Maggiore flessibilità

Agile è stato sviluppato per incoraggiare l’adattabilità e la flessibilità. Poiché il problema è suddiviso nelle sue parti costitutive, diventeranno disponibili soluzioni che possono essere create e sperimentate con gli utenti. Se qualcosa non sta andando come previsto o non funziona come previsto, lo sforzo può essere rapidamente modificato per tornare sulla strada giusta, oppure può anche cambiare rotta se è ciò che è necessario.

La sostituzione al volo è possibile per una funzione se ce n’è in abbondanza o se non è conveniente. Nel caso in cui il cliente cambiasse idea su determinati aspetti del progetto, tali aspetti potrebbero essere opportunamente modificati.

Anche se i project manager non sono in grado di vedere nel futuro, i consigli e la direzione che forniscono in ogni fase dello sviluppo del prodotto consentono a un team di adattarsi agli adeguamenti ogni volta che sono necessari.

4. Migliore visibilità

La metodologia agile fornisce un elevato livello di conoscenza quotidiana dello stato di avanzamento di un progetto in via di sviluppo. Questa visibilità può essere utilizzata da varie parti per migliorare le proprie capacità di pianificazione e apportare modifiche alla propria strategia sulla base di maggiori conoscenze fattuali e meno congetture.

5. Migliore ROI

La spesa e il ritorno sull’investimento vengono utilizzati dalle aziende per determinare il valore di un progetto. Se il ritorno sull’investimento (ROI) supera il costo, una società può scegliere di perseguire ulteriormente il progetto. Tuttavia, se il ROI del progetto è sconosciuto, la proiezione delle prestazioni del progetto diventa quasi irraggiungibile. La prevedibilità è fondamentale nelle iniziative per questo motivo. Il vantaggio dell’approccio Agile è che consente alle organizzazioni di prevedere i costi del progetto sul front-end, consentendo ai clienti di decidere se procedere o meno con l’impresa o apportare le revisioni richieste.

Pensieri finali!

Lo sviluppo agile del software è un metodo interessante e coinvolgente. Il risultato è un’esperienza più appagante per tutti i soggetti coinvolti quando creatori di prodotti, designer e consumatori sono coinvolti nelle fasi di pianificazione e implementazione.