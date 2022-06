I migliori generatori di schemi di colore

Molti artisti si rivolgono ai cerchi cromatici e agli schemi di colore per semplificare la selezione di combinazioni cromatiche di successo. Scopriamo con Turbologo cosa sono e come utilizzare i loro generatori di schemi di colore, oltre a dare un’occhiata ai servizi più popolari.

Che cos’è uno schema di colori?

La ruota dei colori è un insieme di colori primari e secondari che vengono utilizzati come base per sfumature più complesse. Si tratta essenzialmente di uno spettro di colori disposti in cerchio.

Uno dei cerchi colorati più popolari è considerato il cerchio di Itten (sopra), che mostra:









tre colori primari: rosso, blu e giallo;

tre colori secondari che derivano dalla miscelazione dei colori primari: verde, arancione e viola;

sei terziari (una miscela di primari e secondari): giallo-verde, rosso-arancio e altri.

Questo cerchio è spesso utilizzato per la selezione di schemi di colore.

Innanzitutto, gli schemi di colore sono uno strumento di progettazione. Semplificano il lavoro con poster, cartelloni e la progettazione di interfacce applicative. Anche gli artisti li usano, ma quando aggiungono volume si allontanano dai cosiddetti “colori locali” per il calore, la luce e così via. Non c’è niente di male in questo.

Gli schemi stessi sono progettati per combinare le tonalità e creare il colore perfetto che sicuramente vi piacerà e vi soddisferà. Vediamo ora dove è possibile utilizzarli.

Generatori di schemi di colore

Quando si tratta di progettare un logo, i computer non sono solo per i designer professionisti. Esistono molti strumenti online che possono aiutare gli imprenditori dilettanti a scegliere le tonalità, a progettare schemi di colori di sfondo e persino a disegnare interi loghi.

Gli strumenti online che aiutano a selezionare i colori di sfondo possono essere raggruppati in due categorie: generatori di colori e visualizzatori di colori o strumenti di visualizzazione. I generatori di colori sono molto utili per definire i colori e le tavolozze di colori, compresi i dati e le preferenze dell’utente.

Alcuni generatori di colori online consentono di selezionare esempi dalla ruota dei colori. Altri consentono di caricare foto o altre immagini del marchio per sviluppare e selezionare i propri schemi di colore. Se state cercando un modo per rendere più semplice la creazione del logo perfetto, provate uno di questi fantastici generatori di colori qui sotto.

Sipapp

Lo strumento a pagamento per computer o telefoni iOS consente di creare, organizzare e modificare rapidamente le combinazioni e di condividere i risultati con il team. Le tavolozze create rimangono sempre visibili sul lato dello schermo, per un comodo confronto durante il lavoro. Esiste anche un convertitore online che converte gli schemi in 24 formati, sia per la stampa che per l’uso sul web.

Colori piatti

Un servizio conciso con solo 14 palette di designer. Utilizzate 280 colori per il branding, le presentazioni o la pubblicità. Il nome e il codice di qualsiasi tonalità possono essere riconosciuti e copiati per ulteriori lavori.

Paletton

Un potente generatore online con una classica ruota dei colori e numerose funzioni per gli utenti più esperti. Scegliete tra diversi schemi di colori e personalizzateli con vari strumenti. Una volta ottenuto il risultato, fate un test per vedere come appaiono i colori su schermi diversi e per i daltonici.

Colorsafe

Ottimizza il vostro sito secondo i principi delle linee guida internazionali sull’accessibilità dei contenuti Web. Specificando i colori dello sfondo e dei caratteri, lo strumento genera una tavolozza comoda per gli ipovedenti. Scegliete tra le opzioni e salvate i vostri preferiti nella libreria: c’è una funzione di progetto collaborativo.

Refrigeranti

Create la vostra tavolozza in pochi secondi. Basta selezionare un colore qualsiasi per ottenere automaticamente la combinazione perfetta. Regolate le tonalità in base a temperatura, saturazione, luminosità ed esportate in formati convenienti (PNG, PDF, SCSS, SVG). Avete bisogno di ispirazione? Utilizzate la sezione dei modelli già pronti e salvateli per i vostri progetti. Scarica l’app per iOS o Android per facilitarne l’uso.

Ink

Un generatore intelligente di ruote di colori per utenti esperti. Tutti gli strumenti professionali per lavorare con il colore sono raccolti qui. Selezionare schemi di colore (analogico, complementare, triade, tetrade, ecc.), modelli (RGB o RYB), sfondi chiari o scuri. La combinazione risultante può essere immediatamente scaricata in Illustrator o Photoshop.

Hailpixel

Questo servizio funziona online, ma è più comodo da usare come applicazione mobile per iOS. Il processo è intuitivo. Con un solo clic, si seleziona un colore, si passa il dito a sinistra o a destra per modificare la tonalità e si alza o si abbassa la luminosità. La versione mobile presenta un’utile opzione di riconoscimento. Vi piace il colore usato dai vostri concorrenti nella pubblicità esterna? È sufficiente puntare la fotocamera e l’app chiederà il numero e il nome dell’ombra.

Caccia al colore

Una collezione aperta di diverse migliaia di tavolozze pronte per l’ispirazione. Vengono utilizzati da grafici, illustratori, sviluppatori web, esperti di marketing. Le tavolozze possono essere ordinate per novità, tendenza, popolarità, look tutti in fila o in ordine casuale. Salvate le vostre combinazioni preferite, gestite la vostra collezione personale e copiate i vostri codici colore preferiti.

Conclusione

Scegliete uno dei nostri generatori di schemi di colore suggeriti e rendete la vostra vita più facile e il vostro futuro logo impeccabile. Solo in questo modo è possibile ottenere un’ampia portata e grandi vendite. Buona fortuna!