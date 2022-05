Investigatore privato, come ci si diventa   

In tanti film abbiamo potuto osservare la figura dell’investigatore privato e il suo operato: appostamenti, pedinamenti, fotografie, per scoprire infedeltà coniugale, episodi di assenteismo sul lavoro, indagini su minori e tanto altro.

Un lavoro affascinante che appassiona

Un lavoro in proprio affascinante che appassiona sempre più persone che vogliono iniziare a farlo.

Vediamo come si diventa investigatore privato distinguendo tra investigatore privato titolare di licenza e agente investigativo.

Per diventare investigatore privato di licenza, aprire la propria agenzia e lavorare in maniera indipendente è necessario seguire un preciso iter:









aver conseguito una laurea triennale in scienze politiche, giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, economia, sociologia, scienze dell’investigazione o corsi di laurea equipollenti

aver lavorato con profitto per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso

aver svolto un corso di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private, erogato da Università o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni

non aver riportato condanne penali per delitti non colposi

Con questi requisiti si potrà richiedere la propria licenza alla Prefettura territorialmente competente così da poter aprire la propria agenzia investigativa.

Infatti il professionista deve avere la licenza per poter svolgere attività di indagine, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.

Se invece si vuole diventare agente investigativo, non occorre avere tutti i requisiti descritti sopra ma è sufficiente semplicemente non aver riportato condanne penali per delitti non colposi in ambito civile e in sede giudiziale.

L’agente investigativo potrà portare a termine gli incarichi del titolare di un’agenzia investigativa.