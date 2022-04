Codice ATECO, chi lo rilascia?

Il contribuente che deve iniziare a svolgere un’attività lavorativa in proprio deve aprire la Partita IVA e contestualmente comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice ATECO, un codice di numeri e lettere che identifica univocamente l’attività lavorativa svolta ai fini fiscali.

Ma chi rilascia questo codice?

Il codice ATECO può essere scelto autonomamente sulla base della classificazione ATECO effettuata dall’ISTAT, anche con l’aiuto di un professionista o dell’Agenzia delle Entrate o della Camera di Commercio.

È molto importante, infatti, non fare errori per non incorrere in sanzioni.

Il contribuente dovrà fornire la descrizione chiara e dettagliata dell’attività che intende iniziare a svolgere e successivamente verificare quale codice ATECO corrisponde a quell’attività.









Si possono anche indicare più codici ATECO laddove si svolgeranno più attività diverse tra loro (cioè ci sarà un’attività prevalente e un’altra o altre accessorie).

Nello specifico, partendo dalle lettere che possono costituire il codice ATECO, abbiamo:

a: agricoltura, silvicoltura e pesca

b: estrazione di minerali da cave e miniere

c: attività manifatturiere

d: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

e: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

f: costruzioni

g: commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

h: trasporto e magazzinaggio

i: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

j: servizi di informazione e comunicazione

k: attività finanziarie e assicurative

l: attività immobiliari

m: attività professionali, scientifiche e tecniche

n: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

o: amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

p: istruzione

q: sanità e assistenza sociale

r: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

s: altre attività di servizi

t: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

u: organizzazioni e organismi extraterritoriali

Oltre alle lettere ci sono i numeri che rappresentano la visione, il gruppo, la la classe, la categoria e la sottocategoria dell’attività lavorativa.