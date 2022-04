Codice ateco, quanti se ne possono mettere? 

Quando si apre la Partita IVA è necessario adempiere a diversi obblighi fra cui quello di comunicare nel modello AA9/12 il codice ATECO che identifica l’attività professionale o d’impresa che si ha intenzione di iniziare a svolgere quando decidiamo di lavorare in proprio.

Il codice ATECO è un codice fatto di lettere che individuano il macro settore economico di appartenenza di quella specifica attività, e di numeri che invece rappresentano categorie e sotto categorie dei settori.

Ogni variazione dell’attività economica deve essere comunicata al Fisco insieme al nuovo codice ATECO.

Il codice ATECO può non essere unico, nel senso che le aziende che svolgono contemporaneamente più attività economiche, potranno mettere più codici: un codice ATECO primario e un codice ATECO secondario.









Il primario indica l’attività lavorativa prevalente, cioè quella che contribuisce in percentuale maggiore al valore aggiunto.

Tutte le altre attività economiche svolte dall’azienda saranno identificate con un codice ATECO secondario.

Un contribuente, quindi, può svolgere più attività con la propria Partita IVA.

Supponiamo ad esempio che un artigiano crei i suoi prodotti (attività principale) e li venda attraverso uno shop online (attività secondaria o accessoria).

In questo caso indicherà due codici ATECO.

Anche per i contribuenti che hanno la Partita IVA con regime forfettario è possibile svolgere diverse attività, ma ci sono delle regole che devono essere rispettate, come il limite di fatturato e la determinazione della base imponibile utile per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Il limite annuale da rispettare con la Partita IVA in regime forfettario con più attività è sempre di 65 mila euro.

La determinazione del reddito per chi ha scelto il regime forfettario esercitando più attività, varia a seconda del settore di appartenenza delle medesime.

Nel caso di attività appartenenti allo stesso settore, vanno sommati i ricavi di ognuna e applicato il relativo coefficiente di redditività.

Se invece, le attività esercitate appartengono a differenti settori, a ogni fatturato va applicato il proprio coefficiente di redditività.