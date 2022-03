Come gestire un ecommerce, da dove si parte

L’epidemia di Coronavirus ha dato una forte propulsione alla diffusione degli ecommerce e sempre più persone si sono ormai abituate ad acquistare online. Ecco perché sono in tanti coloro che decidono di aprire un ecommerce, anche se magari hanno già un negozio offline. Possiamo dire che è una nuova frontiera del lavoro online sotto ogni punto di vista.

Da dove si parte per gestire un ecommerce

Vediamo da dove si parte per gestire un ecommerce, dato che questa è un’operazione complessa che prende in considerazione un insieme di cose: ordini, spedizioni e logistica, assistenza clienti, inventario, riassortimento dei prodotti, operazioni di marketing e tanto altro.

Il primo elemento da cui partire quando si vuole aprire un ecommerce è il business plan, un documento in cui sono racchiusi gli obiettivi e le azioni da intraprendere per raggiungerli, nonché tutte le voci di spesa da sostenere.

Poi bisogna occuparsi del magazzino dell’ecommerce e in questo caso le soluzioni sono diverse: si può optare per un magazzino fisico oppure vendere prodotti in dropshipping.









La logistica è uno degli aspetti più importanti di un ecommerce, quindi bisognerà scegliere dei partner affidabili, cioè degli spedizionieri e dei corrieri che rispettino le tempistiche e le consegne.

Ma sicuramente il fulcro di un ecommerce sono i prodotti e come vengono esposti e raccontati agli utenti: per ognuno di essi bisognerà preparare una scheda prodotto con tanto di foto di alta qualità che rappresenti il prodotto e una carrellata di tutte le informazioni più utili per il potenziale cliente.

Ma fondamentali sono anche le operazioni di marketing.

Per rendere conoscibile un ecommerce si può lavorare su diversi fronti, ad esempio sui social (Facebook e Instagram in primis) oppure puntare sull’email marketing, ad esempio su newsletter con sconti, offerte e novità o su mail per informare sullo stato dell’ordine, sulla spedizione o la consegna del pacco.

In più si può puntare sull’ottimizzazione per i motori di ricerca, in modo che il proprio ecommerce compaia fra i primi risultati di ricerca ad esempio su Google.