GDPR, è obbligatorio oppure no?

Il GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation, ossia Regolamento generale per la protezione dei dati personali.

Questo regolamento si applica a:

un’azienda o ente che tratta dati personali nell’ambito delle attività di una delle sue filiali stabilite nell’Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati

un’azienda stabilita al di fuori dell’Unione Europea e che offre beni e/o servizi (a pagamento o gratuiti) o monitora il comportamento delle persone nell’Unione Europea

Quindi le piccole e medie imprese che trattano dati personali dovranno rispettare il GDPR.

Nel GDPR è prevista una figura, quella del DPO, il Data Protection Officer, la cui nomina però non è sempre obbligatoria.

Devono infatti nominarlo solo aziende o organizzazioni con determinate caratteristiche e cioè:









quando il trattamento dei dati viene effettuato da Pubbliche Amministrazioni (es. Comuni, Ospedali, Scuole ecc.)

nel caso di soggetti che hanno come attività principale il monitoraggio regolare e sistematico su larga scala delle persone

nel caso di soggetti che hanno come attività principale il trattamento su larga scala di dati particolari (es. stato di salute, dati sindacali, biometrici ecc.) o dati giudiziari.

Per determinare l’obbligatorietà o meno della figura del DPO nel settore privato, bisogna considerare i seguenti elementi:

attività principale del titolare o del responsabile

larga scala

monitoraggio regolare e sistematico

dati particolari

Il compito del DPO può essere affidato ad un soggetto all’interno dell’azienda oppure all’esterno.

L’importante è che questa figura venga scelta sulla base delle sue qualità professionali e soprattutto della conoscenza approfondita del GDPR e quindi della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Come visto, ci sono casi in cui la figura del DPO non è obbligatoria (quando cioè l’organizzazione non tratta in senso assoluto dati personali).

In tutti gli altri casi è sempre consigliabile dotarsi di questa figura professionale.