Nomadi digitali 2022, il sogno di molti ragazzi 

La pandemia di Coronavirus ha dato un forte impulso allo smart working e al lavoro online e questo ha spinto in molti a diventare nomadi, cioè a spostarsi dalla propria città per poter lavorare in qualsiasi altro posto oppure lavorare viaggiando.

Si tratta dei cosiddetti nomadi digitali, e questo è ormai il sogno di molti ragazzi che cercano indipendenza e flessibilità nel lavoro ma soprattutto di poter viaggiare nei posti più belli del mondo.

Sono diverse le scelte

Sono diverse le scelte che spingono molti giovani a voler diventare nomadi digitali nel 2022: il primo motivo è senz’altro la possibilità di adattare il lavoro al proprio stile di vita, poter gestire meglio il proprio tempo, lavorare ovunque e viaggiare quando si ha voglia.

Non sono però solo i giovanissimi a voler diventare dei nomadi digitali: anche i più adulti, soprattutto a causa e a seguito dell’epidemia di Coronavirus, vedono nel nomadismo un’opportunità per poter cambiare vita, lavoro, per ottenere una maggiore crescita personale e per poter gestire al meglio vita professionale e vita personale.









Fra i vincoli e i limiti nel diventare nomadi digitali ci sono ovviamente problemi di natura fiscale perché districarsi tra leggi e decreti di natura fiscale è un lavoro molto difficile anche per gli stessi addetti ai lavori.

Un altro problema è la chiusura che certi manager hanno rispetto allo smart working e a richiedere a tutti i costi ancora la presenza fisica sul posto di lavoro ai propri dipendenti.

In Italia infatti sono pochissime le aziende che offrono lavori in smart working

Ecco perché sono soprattutto i freelance e i liberi professionisti a scegliere questo genere di vita, perché in effetti sono gli unici, ancora, che possono permetterselo.

È probabile, comunque, che in futuro la tendenza a divenire nomadi digitali avrà il sopravvento rispetto alle tipologie di lavoro adesso presenti