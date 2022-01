Nomadi digitali 2022, come trasferirsi in tempo di covid

Chi lavora online o utilizzando la tecnologia, non è vincolato ad andare in ufficio a lavoro ma può farlo da qualsiasi posto, anche viaggiando continuamente.

È proprio su questo che si basa il concetto dei nuovi nomadi digitali.

In tempo di covid sono sempre di più le persone che hanno iniziato a lavorare online, in smart working e a poterlo fare lontano da uffici o anche da casa propria.

In effetti sono diversi i Paesi del mondo che offrono agevolazioni per attirare gli smart worker e permettono al fenomeno dei nomadi digitali di avere ancora più importanza.

Ma come trasferirsi in tempo di covid?

Molti Paesi offrono visti per nomadi digitali che consentono ai lavoratori di vivere e lavorare sul territorio straniero per un determinato e limitato periodo di tempo.









Infatti, uno dei limiti del nomadismo digitale, è la questione fiscale e contributiva.

Attualmente la legge prevede che la residenza fiscale coincida nel Paese in cui si trascorrono 183 giorni all’anno, ma è chiaro che con il tempo bisognerà pensare a nuove regole per disciplinare questa nuova forma di lavoro sempre più diffusa.

Il primo Stato ad introdurre il visto per nomadi digitali è l’Estonia.

Tuttavia, tanti altri Paesi del mondo l’hanno fatto:

a Barbados è possibile trascorrere un anno per lavorare in uno dei posti con le spiagge più belle al mondo

è possibile trascorrere un anno per lavorare in uno dei posti con le spiagge più belle al mondo in Georgia i nomadi digitali possono vivere e lavorare nel territorio per almeno sei mesi

i nomadi digitali possono vivere e lavorare nel territorio per almeno sei mesi a Dubai chiunque voglia potrà lavorare da remoto nella sfarzosa città degli Emirati Arabi

chiunque voglia potrà lavorare da remoto nella sfarzosa città degli Emirati Arabi in Islanda il visto per lavorare da remoto è valido per 90 giorni

il visto per lavorare da remoto è valido per 90 giorni il Portogallo ha messo a disposizione un visto di soggiorno temporaneo per lavoratori indipendenti e imprenditori, con possibilità di rinnovo fino a 5 anni

Quindi diventare nomadi digitali significa svolgere il lavoro dei propri sogni in posti sempre diversi e scoprendo il mondo.

In tempo di covid, prima di trasferirsi, è importante capire come ottenere il visto e quali sono i requisiti ma soprattutto conoscere le eventuali misure restrittive in corso per l’emergenza Coronavirus.