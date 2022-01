Nomadi digitali 2022, quali opportunità ci sono

Sempre più persone vogliono diventare nomadi digitali, lavorare cioè gestendo in maniera flessibile le ore di lavoro, senza dover andare in ufficio e da qualsiasi parte nel mondo.

E la pandemia di Coronavirus in questo senso ha dato forte impulso a questa tendenza.

Lo smart working e il lavoro digitale

Lo smart working e il lavoro digitale sono diventate una necessità per arginare i contagi del virus nel periodo più difficile della pandemia.

Ma oggi in Italia sono tante le persone che preferiscono lavorare da remoto: i nomadi digitali 2022 sono soprattutto freelance e liberi professionisti ma può diventarlo chiunque non abbia la necessità di lavorare in ufficio o chiunque possa digitalizzare il proprio lavoro.









Le opportunità di diventare nomadi digitali sono davvero tante: chiunque abbia un hobby può farlo diventare un lavoro, altrimenti ci sono dei lavori che ben si prestano ad essere gestiti o organizzati in maniera digitale e da remoto.

Alcuni esempi sono il lavoro dello scrittore e dell’editor così come anche quello del traduttore.

Questi professionisti possono lavorare online se trovano un’azienda che permetta loro di lavorare da remoto.

Anche i programmatori sono dei lavoratori che possono svolgere la propria attività da remoto (si tratta di una serie di figure professionali come lo sviluppatore, il designer e tutti i professionisti che contribuiscono a creare un prodotto).

C’è poi il lavoro del digital marketer, quello del social media manager o quello del blogger o del travel blogger, colui che tramite il blog guadagna e si fa conoscere, collabora con enti del turismo e popola le sue pagine social di contenuti interessanti per far conoscere al suo pubblico ciò che fa o dove viaggia.

Infine, anche il lavoro nel campo dell’assistenza clienti è uno dei più comuni per i nomadi digitali che possono comunicare con i clienti via chat, telefono o email da qualsiasi posto in cui si trovino.