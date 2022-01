Telecamere sul posto di lavoro, si possono mettere?

Per garantire la sicurezza al patrimonio aziendale, molti datori di lavoro potrebbero chiedersi se si possano mettere telecamere sul posto del lavoro. A dare una risposta esaustiva a questo quesito ci ha pensato un interpello del Ministero del lavoro che ha dichiarato che si possono installare telecamere sul posto di lavoro per esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza del lavoro. Se da un lato si può parlare di sicurezza sul lavoro, dall’altra va tutelata la privacy del dipendente.

Tuttavia, l’installazione degli impianti di sorveglianza audio visivi non deve eliminare autonomia e riservatezza del personale.

Per questo, prima dell’installazione è necessario che il datore di lavoro ottenga un’autorizzazione che può avvenire a seguito di un accordo tra le rappresentanze sindacali o, se questo manca, l’autorizzazione deve avvenire da parte dell’Ispettorato del lavoro al quale il datore deve fare richiesta.

In definitiva, il datore di lavoro non può far installare telecamere sul posto di lavoro senza avere un atto espresso di autorizzazione.









E se non c’è accordo sindacale tra le parti?

In questo caso, è possibile per il datore di lavoro installare le telecamere sul posto di lavoro solo se sospetta di un suo dipendente.

Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 4367/2018, secondo cui, in alcuni casi, il datore di lavoro può installare delle telecamere sul posto di lavoro quando sospetta che il patrimonio aziendale sia messo a rischio da comportamenti infedeli da parte del dipendente.

Inoltre, se dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza dovesse risultare che il lavoratore ruba sul posto di lavoro, il datore di lavoro può utilizzare quelle immagini in un processo contro il dipendente e può anche legittimamente licenziarlo.

Infine il datore di lavoro potrà utilizzare le immagini scattate dalle telecamere sul posto di lavoro come prova nel procedimento penale contro il dipendente.