Lavoro 2022, machine learning il lavoro del futuro  

Il lavoro del 2022 sarà caratterizzato damaggiore automazione dei processi, dalla digitalizzazione, dalla robotica e da quella che viene definita machine learning.

La crescente espansione delle tecnologie, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione industriale richiederanno dunque competenze sempre più specifiche e tecniche e il machine learning (cioè “insegnare alle macchine”) rientra proprio in una di queste.

Già oggi il machine learning viene utilizzato in una serie di attività e di servizi come quando acquistiamo online, usiamo i social network, interagiamo con la nostra banca online ed entro il 2023 si stima che il mercato globale del machine learning raggiungerà una valutazione di 6,2 miliardi di euro.

Ma cosa si intende per machine learning?

Si tratta di permettere alle macchine, ai computer cioè, di identificare degli oggetti, classificandoli in maniera automatica. Per fare ciò, vengono utilizzate diverse tecnologie che possono essere funzioni statistiche oppure complesse reti neurali.









La machine learning quindi si basa sulla creazione di sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ai dati che utilizzano, con lo scopo di rendere i processi produttivi più automatizzati e far sì che tutte le operazioni più ripetitive non vengano più compiute dall’uomo, ma dalle macchine.

In questo modo l’uomo potrà concentrarsi su altre operazioni più importanti, come la progettazione, ad esempio di software.

Sono tantissimi i settori che potrebbero beneficiare dell’implementazione del machine learning come il trasporto, la logistica, il commercio al dettaglio, il turismo e le automotive.

Ed è proprio per questo motivo che questo settore ha moltissime potenzialità per il futuro anche dal punto di vista occupazionale: è molto probabile che, come in molti altri ambiti della tecnologia, questo settore sarà quello in cui ci saranno maggiori assunzioni in futuro, soprattutto se ci saranno persone con le giuste competenze.