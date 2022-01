Lavoro 2022, il futuro? Specialisti nell’Intelligenza artificiale 

Le tendenze per il lavoro 2022 vanno verso l’innovazione e la tecnologia e, più in particolare, verso l’Intelligenza artificiale. Sempre più aziende, infatti, sono alla ricerca di specialisti nell’Intelligenza artificiale, un settore con potenzialità ancora tutte da scoprire e da esplorare.

Gettonatissimi i settori su intelligenza artificiale

In effetti i settori dell’intelligenza artificiale, dell’automazione industriale, dell’analisi dei big data e delle tecnologie cloud, nel tempo consentiranno di generare su scala globale milioni di nuovi posti di lavoro.

Infatti l’automazione, la robotizzazione e la digitalizzazione consentiranno al lavoro di essere diviso tra persone, macchine e algoritmi, quindi di fatto faranno sparire molti lavori ma permetteranno la creazione di altri.

Già qualche anno fa si prevedeva che entro il 2022 il 58% del lavoro venisse svolto da persone e il 42% dalle macchine e la tendenza confermata è proprio questa.









Addirittura per il futuro si prevede che l’intelligenza artificiale verrà implementata da molte aziende anche nei rapporti di lavoro per snellire e rendere più veloci i processi delle risorse umane, garantendo che gli algoritmi non facciano discriminazioni tra i candidati e consentano la possibilità di intervento umano quando necessario.

Dato che l’Intelligenza artificiale è il futuro, chiunque voglia lavorare in questo settore dovrà farsi trovare preparato per tutte quelle aziende che cercheranno specialisti con competenze matematiche e informatiche per i lavori digitali ma anche con skills adeguate per quelle attività che ricadono nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Le figure più cercate

Alcune delle figure più cercate saranno: analisti di dati, sviluppatori di software, specialisti di e-commerce e social media, esperti di intelligenza emotiva, leadership e orientamento al servizio.

Le aziende, dunque, per tutta una serie di nuove attività e per i processi molto più automatizzati che verranno introdotti, tenderanno ad assumere persone che abbiano già queste competenze e che siano formate a livello tecnologico oppure tenderanno a riqualificare i propri dipendenti mediante dei corsi di formazione.