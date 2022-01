Lavoro 2022, cybersecurity come intraprendere questa attività

Quello della sicurezza informatica è un settore in continua crescita: a darne impulso è stata negli ultimi anni la pandemia di Coronavirus e soprattutto lo smart working.

Molti dipendenti, infatti, lavorando da casa, si sono ritrovati ad accedere agli strumenti aziendali utilizzando i propri dispositivi e le proprie connessioni di rete domestiche oppure a scaricare nuovi programmi per video conferenze e app che hanno potuto violare la sicurezza del sistema. Se volete cambiare lavoro nel 2022 la cybersecurity è uno dei campi in cui si richiedono sempre più specialisti.

La cybersecurity

In questo contesto la cybersecurity, che mira alla prevenzione dagli attacchi informatici, ha avuto e ha ancora oggi una grandissima importanza.









Quindi per i prossimi anni molte aziende cercheranno professionisti esperti in sicurezza informatica come Security Engineer, Security Architect, Security Analyst e Compliance Business Analyst.

Persone che quindi conoscano le tecnologie in materia di sicurezza, le metodologie e gli standard legati alla sicurezza e alla loro applicazione.

Ma come intraprendere questa attività e diventare un esperto di cybersecurity?

La cybersecurity prevede conoscenze specifiche su argomenti come le reti, i sistemi operativi, le applicazioni web e quelle mobile. L’esperto di cybersecurity deve essere in grado di mantenere la calma in fase di attacco oltre che rimanere aggiornato sulle nuove tecniche di attacco e di difesa.

In pratica deve saper:

sviluppare programmi di sicurezza per tutta l’azienda

identificare, riportare e controllare gli incidenti

gestire e formare i collaboratori

monitorare e prevenire le minacce

comunicare con tutte le aree aziendali

Per diventare un esperto ed intraprendere questa attività può essere utile seguire un corso di studi in informatica, come ad esempio la laurea triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche all’Università di Milano oppure le lauree magistrali in “Sicurezza informatica” a Milano e a Bari oppure in “Cyber Security” a Trento e alla Sapienza di Roma oppure in “Sicurezza dei sistemi software” all’Università del Molise.

Numerosi sono anche i master universitari di I e II livello che si possono frequentare