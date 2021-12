Curriculum vitae, come attirare l’attenzione del recruiter

Per ottenere il lavoro dei propri sogni bisogna mettere in campo tutte le proprie abilità e competenze quando si è di fronte ai recruiter durante un colloquio. Il primo strumento che hanno i recruiter per valutare se un certo candidato è adatto o meno per una certa posizione lavorativa è il Curriculum vitae.

Il Curriculum vitae per attirare l’attenzione del recruiter

Vediamo le caratteristiche che deve avere il Curriculum vitae per attirare l’attenzione del recruiter.

Il Curriculum vitae deve essere personalizzato non solo in base alle proprie caratteristiche, esperienze e competenze ma anche in base alla posizione lavorativa alla quale ci si sta candidando.

È proprio sulla base di questa che dovranno essere indicate competenze ed esperienze e lasciate fuori quelle che invece possono interessare di meno (e solo annoiare).









Una delle caratteristiche principali che deve avere un Curriculum vitae efficace è proprio la brevità, che non significa che deve essere corto, ma che deve andare dritto al punto.

Non c’è una lunghezza standard da rispettare ma i recruiter riescono a capire se un certo candidato è l’ideale per un certo lavoro anche in poche pagine (2-3 al massimo).

Quindi, dopo le informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo email e numero di telefono), bisogna inserire i titoli di studio e le esperienze di lavoro maturate, in maniera sintetica e in ordine cronologico, dalla più recente alla più remota.

Per quanto riguarda le esperienze formative, bisogna includere il titolo di studio e la scuola o l’università presso cui sono sono conseguiti.

Invece, per quanto riguarda il percorso professionale, bisogna indicare:

la qualifica e il ruolo svolto

il nome dell’azienda in cui si ha lavorato

la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro

le mansioni e le responsabilità ricoperte

le competenze maturate

Oltre alla sostanza, è molto importante curare la forma, utilizzando un form leggibile, punti elenchi e grassetti per mettere in risalto le informazioni più importanti e per semplificare la lettura.