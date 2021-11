Startup, come scrivere il giusto progetto 

Una startup è un’impresa innovativa che mira alla creazione di un prodotto ad alto valore tecnologico, nella produzione o nella commercializzazione. Può nascere in qualsiasi settore: informatica, telecomunicazioni, moda, food e così via. Nel progetto sarà fondamentale anche il modo di reperire fondi per la startup in modo da finanziarla al meglio.

Chiunque voglia dare vita alla propria start up, deve prima di tutto pensare all’idea che deve essere concretizzata. Questa viene formalizzata in un progetto, anche detto business plan, che deve essere dettagliato ma allo stesso tempo essenziale.

Vediamo come scriverlo in maniera efficace.

Un progetto è il piano d’azione che condensa una serie di informazioni fondamentali: la strategia aziendale, il piano d’azione, l’attività che si vuole intraprendere, il mercato in cui si inserirà l’impresa, i requisiti di finanziamento e molto altro.

Prima di tutto, dunque, descrive l’idea, da dove e come nasce, quale bisogno va a soddisfare (perché ci deve essere un pubblico che deve voler pagare per avere quel prodotto o servizio).









Poi passa in rassegna tutti questi elementi:

i competitors, coloro che già agiscono nel settore, attuali e futuri

i potenziali clienti (il target di riferimento)

il piano di marketing e le strategie

l’innovazione

i punti di forza o di debolezza

le opportunità o le minacce del settore

il team, le competenze e le capacità a servizio del business

Nel progetto bisogna anche considerare le voci di costo, vale a dire l’aspetto finanziario ed economico. Il punto essenziale è capire se esiste la sostenibilità e quanto questa possa durare nel tempo, senza trascurare gli aspetti di lucro.

Il progetto è fondamentale e la sua perfetta ed efficace stesura fa sì che quella start up possa essere considerata meritevole nel caso di partecipazione a competizioni per ottenere dei contributi a fondo perduto.

Il business plan, infatti, è il documento che deve essere presentato per poter avere i finanziamenti da parte dei finanziatori, per partecipare alle competizioni delle start up o ai bandi pubblici.