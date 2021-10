Article marketing, come chiedere le affiliazioni

Fra le operazioni di marketing che permettono di promuovere i prodotti o servizi di un’azienda c’è l’article marketing con cui si intende la pubblicazione di articoli redazionali sui siti terzi, proprio per mostrare al motore di ricerca, quanto si è autorevoli. Possiamo considerarlo uno dei nuovi lavori online che oggi sta andando per la maggiore.

Scegliere dei siti sul quale pubblicare

Quindi per l’article marketing è fondamentale scegliere dei siti sul quale pubblicare i propri articoli in maniera gratuita, e quindi chiedere delle affiliazioni.

Esistono diversi siti di article marketing italiani autorevoli: nel caso in cui si voglia postare lo stesso articolo più volte, è consigliabile scriverli utilizzando parole chiave diverse (altrimenti i motori di ricerca penseranno che si tratta di copie).

È importante anche inserire articoli in modo costante (ad esempio uno a settimana) piuttosto che tutti in un unico giorno. In genere bisogna registrarsi a questi siti di article marketing e, una volta approvati dagli amministratori, scrivere i propri articoli.









Ovviamente quando si richiedono questi tipi di affiliazioni, il sito sul quale si posteranno i propri articoli richiederà che si tratti di contenuti di valore, che siano interessanti e coinvolgenti per il lettore, ben scritti, non solo nella forma, nel contenuto e nello stile ma anche per il posizionamento sui motori di ricerca (SEO).

In parole povere, l’articolo ideale per l’article marketing deve essere:

scritto in uno stile chiaro e fluido (per questo può essere consigliabile dividere in paragrafi il testo, evidenziare in grassetto le parole o le espressioni più importanti, non dilungarsi troppo)

scritto in tono vivace e coinvolgente, in modo da suscitare una call to action nel lettore

intramezzato da immagini che interrompano la lettura ma che siano coerenti con il contenuto

Nello stesso tempo deve essere fatto un attento studio delle parole chiave da inserire nel titolo e nel contenuto dell’articolo, per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.