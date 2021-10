Article marketing, che cos’è

Fra le azioni di marketing finalizzate a promuovere i prodotti o servizi offerti da un’azienda c’è l’article marketing, con cui si intende la pubblicazione di articoli redazionali e comunicati stampa che hanno lo scopo di:

aumentare la visibilità del sito dell’azienda, mediante il posizionamento sui motori di ricerca (SEO)

aumentare il traffico al sito dell’azienda (il lettore può trovare risposte e soluzioni ed essere invitato a cliccare su un altro link per trovarne altre; questo aiuterà ad acquisire potenziali clienti)

costruire e migliorare la reputazione online dell’azienda, fornendo ai clienti informazioni interessanti, dettagliate e realmente utili

coinvolgere i propri clienti con contenuti interessanti sul prodotto o servizio offerto

Dunque con l’article marketing avviene la pubblicazione di articoli su siti terzi per promuovere la popolarità di certi prodotti o servizi.

I siti su cui vengono pubblicati gli articoli devono essere autorevoli e appartenere al proprio settore. Ovviamente anche in questo settore si deve essere in regola per fare questo tipo di lavoro.

Per quanto riguarda gli articoli, invece, questi devono essere scritti secondo dei precisi criteri, primo fra tutti l’ottimizzazione per il SEO (search engine optimization) vale a dire il posizionamento sui motori di ricerca.









Aumentare le visite sul sito

L’obiettivo è che l’articolo compaia fra i primi risultati dei motori di ricerca (ad esempio Google) quando si fa una ricerca.

Per la propria campagna di article marketing e per il buon posizionamento ai fini del SEO, è necessario fare prima un’accurata analisi delle keywords, cioè delle parole chiave che vanno inserite nel titolo dell’articolo e nel suo contenuto.

Ovviamente prima del modo in cui vanno scritti gli articoli, c’è il contenuto, che deve rispondere ad alcune domande come:

cosa vogliono i clienti?

hanno fiducia nell’azienda, nei prodotti o servizi offerti?

quando è stata l’ultima volta che un cliente ha parlato online di quel prodotto o servizio?

Gli articoli devono, infatti, comunicare qualcosa di interessante, rispondere a delle domande e dei dubbi dei clienti, risolvere dei loro problemi o esaudire dei desideri.