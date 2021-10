Ufficio stampa, che tipo di Partita IVA occorre

Un ufficio stampa si occupa di gestire le relazioni con la stampa e i mass media per conto di un’azienda, un’istituzione, una pubblica amministrazione, un personaggio famoso.

Il suo compito è quello di promuovere l’immagine e la reputazione

Il compito dell’addetto stampa è quello di promuovere l’immagine e la reputazione del soggetto che rappresenta, rivolgendosi ai mass media, rispondendo alle richieste dei giornalisti ma anche diffondendo notizie che possono interessare il proprio cliente.

Opera prettamente attraverso i comunicati stampa che devono essere chiari ed immediati, e può indire delle conferenze stampe, qualora sia necessario. Spesso l’addetto dell’ufficio stampa lavora con ritmi frenetici, senza orari e rapportandosi con una serie di soggetti.

Non è necessario conseguire una laurea per operare come addetto stampa, tuttavia è necessario essere un giornalista iscritto all’albo qualora si operi per l’ufficio stampa di una Pubblica Amministrazione.









Se l’attività è di tipo giornalistico e viene svolta da una persona iscritta all’ordine dei giornalisti, ciò comporta il versamento dei contributi

previdenziali all’INPGI (Gestione principale per i lavoratori subordinati).

Per chi esercita attività giornalistica autonoma

Per chi esercita attività giornalistica autonoma con Partita IVA, il codice ATECO da scegliere è 90.03.01 (cioè attività dei giornalisti indipendenti). Spesso, però, le aziende o i personaggi famosi scelgono come addetti all’ufficio stampa dei freelance.

In questo caso vale comunque il principio dell’abitualità della professione: se il lavoro viene svolto in maniera continuativa e non occasionale, è necessario aprire la Partita IVA.

Il regime fiscale da scegliere varia in base al fatturato che si raggiunge durante l’anno. Il regime forfettario è un regime agevolato che offre dei vantaggi fiscali come:

esenzione dall’IVA

esenzione dalla ritenuta d’acconto

tassazione più bassa

semplificazioni contabili

Il fatturato massimo per scegliere questo regime fiscale è di 30000 euro annui. Inoltre è opportuno che le spese non siano superiori a 5000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20000 euro.

In alternativa al regime forfettario c’è il regime ordinario.