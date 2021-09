Come funziona l’assicurazione del credito

Quando si ha un’azienda uno degli elementi centrali è il cosiddetto “cash flow” o flusso di cassa, le variazioni positive/negative in termini di liquidità. Fondamentale il suo monitoraggio costante dal momento che il rischio è quello di potersi trovare in sofferenza, ovvero con una scarsa quantità di denaro a disposizione. Le possibili conseguenze sono di non riuscire a pagare dipendenti, fornitori e tasse, pur avendo generato profitto.

Trovarsi in una situazione di capitale operativo negativo come quella descritta non è affatto raro come può sembrare, anzi, capita alla maggior parte delle realtà economiche. Ecco perché avere sotto controllo i flussi di cassa è importante.

Oggi un sistema di tutela esiste: l’assicurazione di credito. Si tratta di un servizio di protezione che permette alle imprese di salvaguardarsi qualora si trovassero in situazioni di mancato pagamento delle fatture o saldo delle medesime effettuato in ritardo. Una soluzione che consente di ovviare a tutte quelle problematiche cui si va incontro nel caso ci si trovi con un flusso di cassa con capitale operativo negativo.

Assicurazione di credito: come funziona

Nel momento in cui l’impresa permette una dilazione del pagamento, pratica inevitabile nel lavoro moderno, si assume dei rischi. Innanzitutto va incontro al fatto di non essere pagata puntualmente e di trovarsi in una condizione di attesa per reperire il capitale. In secondo luogo si trova nelle condizioni di non poter usufruire degli importi che aveva preventivato di incassare per gestire nel modo migliore i suoi pagamenti.

Per l’azienda diventa, quindi, indispensabile tutelarsi in caso di mancato incasso ed è qui che entra in gioco l’assicurazione del credito che permette trarre il massimo beneficio dalle strategie messe in atto dall’impresa per l’ottimizzazione del flusso di cassa. Possiamo dire con certezza che la polizza crediti è uno degli strumenti per la gestione ottimale del cash flow. Il suo funzionamento si basa secondo tre pratiche base:

Valutazione preventiva dei debitori.

Recupero crediti.

Indennizzo nel caso di ritardati o mancati pagamenti.

Un’azione che tutela l’azienda a 360°, togliendo all’impresa non poche castagne dal fuoco.

Affidarsi quindi ad una compagnia specializzata in assicurazioni del credito è indubbiamente l’opzione migliore in questo caso, in quanto queste spesso hanno a disposizione al loro interno team di specialisti per le diverse operazioni.

Alcune aziende inoltre, come ad esempio Tuttocredito, permettono di fare richieste direttamente online.

Uno dei fattori primari di valutazione è quello del merito creditizio di ogni potenziale cliente, una pratica che permette a monte di evitare situazioni di mancato incasso di non poco conto. Infatti se la storia del cliente è fatta di mancati pagamenti è di vitale importanza per l’azienda saperlo. L’analisi del merito creditizio, oggi utilizzata non a caso costantemente da tutti gli enti che si trovano a concedere un finanziamento, si rivela determinante. Uno strumento di prevenzione come nessun altro.

Il recupero crediti è una pratica anch’essa importante, da maneggiare sempre e ancora di più nel momento in cui ci si trova ad avere a che fare con realtà estere, dove c’è l’elemento linguistico e culturale a rendere più articolate le situazioni. In questi casi può anche essere necessario disporre di una competenza legale; un avvocato esperto in recupero crediti non può mancare all’interno della compagnia assicurativa.

L’indennizzo, infine, dà risposte nell’immediato, risolvendo i problemi di liquidità e allegerendo il cash flow. Entra in gioco quando i tempi di mancato pagamento diventano dannosi per l’azienda; l’assicurazione permette di colmare il mancato pagamento.

Una domanda al centro di tutto: il cliente è affidabile?

Ne abbiamo accennato parlando del merito creditizio, ma è davvero questa la fase più importante dell’azione dell’assicurazione di credito. Quella in cui si valuta la solidità e la capacità di pagamento da parte del cliente. La maggior parte dei problemi legati ai pagamenti, del resto, viene evitata proprio attraverso l’analisi attenta e dettagliata del soggetto cui si offre il servizio.

Mancati pagamenti e problemi preesistenti sono campanelli d’allarme importanti. L’analisi del portafoglio effettuata dall’assicurazione è uno strumento concreto che riesce a dare risposte immediate, valutando con precisione se il cliente è affidabile o meno, dando un punteggio matematico (e quindi incontestabile) rispetto al merito creditizio.

Quali sono i vantaggi dell’assicurazione del credito

I benefici che una polizza crediti riesce ad offrire all’azienda non sono pochi, vediamoli nel dettaglio:

Permette all’impresa di non esporsi a rischi improvvisi , consentendole di aumentare il fatturato e di accrescere le vendite.

, consentendole di aumentare il fatturato e di accrescere le vendite. Previene il rischio di insolvenza . Questo grazie a un’attenta selezione della clientela.

. Questo grazie a un’attenta selezione della clientela. Protegge l’azienda da eventuali perdite sui crediti .

. Aiuta a prevenire un flusso di cassa avente capitale operativo negativo.

Il portafoglio clienti è costantemente monitorato.

Elimina la necessità di garanzie aggiuntive .

. Migliora la qualità di crediti e bilancio e, quindi, del capitale di credito circolante.

Accelera il processo di incasso e del recupero del credito .

. Riduce i fondi di svalutazione.

L’assicurazione di credito è uno strumento efficace per le aziende che si trovano a lavorare in un mercato internazionale, particolarmente delicato anche nella gestione del flusso di cassa. In questo caso, ancora di più, si tratta uno strumento non solo di tutela finanziaria ma anche particolarmente efficace per la cura delle relazioni con il cliente.

Quanto costa

Abbiamo visto come l’assicurazione di credito funziona e quali sono i motivi di convenienza per un’azienda. Passiamo ora a vedere quali sono i costi.

In realtà non esiste una risposta univoca, quella più corretta è “dipende”. Ogni azienda è una realtà unica e irripetibile, con un suo business specifico. Conseguentemente, ogni contratto con l’assicurazione del credito è diverso, comprese le sue condizioni.

Il contratto tra azienda e assicurazione è quindi su misura, in relazione alla realtà dell’azienda e ai suoi obiettivi. Il preventivo viene realizzato dopo un colloquio preventivo e tiene conto del portafoglio dell’azienda. Il costo dell’assicurazione si esprime sotto forma di premio assicurativo e dipende essenzialmente dai seguenti fattori:

La percentuale di fatto assicurabile . Viene calcolato analizzando una parte del giro di affari per un periodo importante.

. Viene calcolato analizzando una parte del giro di affari per un periodo importante. Settore di mercato dell’azienda . I rischi sono differenti a seconda del mercato.

. I rischi sono differenti a seconda del mercato. Condizioni di pagamento. Nel caso l’azienda richieda condizioni o dilazioni di pagamento particolari queste possono influire sul costo della polizza crediti.

La scelta dell’assicuratore è importante. Come abbiamo accennato online si può risparmiare non poco, trovando professionalità e competenza. Uno dei modi per valutare l’abilità del soggetto è guardare i pareri degli altri suoi clienti, ovvero le recensioni: l’evoluzione moderna del passaparola.