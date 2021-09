Green pass, è legittima la richiesta sulle richieste di lavoro? 

Il Green Pass è richiesto in Italia per accedere a diversi servizi. Dal 6 agosto 2021 è obbligatorio per diverse attività e soprattutto notizia fresca il nuovo decreto di ieri prevede che il green pass sarà obbligatorio per accedere ai posti di lavoro.

Ci saranno delle sanzioni fino a 1500 euro ma il lavoratore senza il green pass non potrà essere licenziato.

Attualmente dove è obbligatorio presentare il green pass

mangiare al ristorante e nei bar ai tavoli al chiuso

partecipare a spettacoli aperti al pubblico

entrare nei musei e in altri istituti e luoghi della cultura e mostre

accedere a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

prendere parte a sagre e fiere, convegni e congressi

per l’ingresso a centri termali, parchi tematici e di divertimento

per accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione

per giocare in attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

per partecipare a concorsi pubblici

È obbligatorio anche per prendere i mezzi di trasporto pubblico.

Attualmente sono pochi i settori di lavoro in cui è obbligatorio il green pass (dal primo settembre 2021, oltre che il personale sanitario, anche il personale scolastico e universitario deve possedere il certificato verde).

Tuttavia, la possibilità che l’estensione dell’obbligo di possedere il certificato venga esteso anche in altri settori, sta spingendo sempre più datori di lavoro a ricercare personale fra coloro che possiedono il green pass.









Nelle richieste di lavoro per potersi candidare è spesso richiesto il requisito di essere vaccinati. La domanda è se questa richiesta sia legittima o se apra spazi a possibili discriminazioni.

L’avvocato giuslavorista Luca Failla si è espresso sulla questione, approfondita da Repubblica.

Failla ritiene che queste richieste spesso potrebbero non essere giustificate da concrete esigenze lavorative e dunque potrebbero divenire un fattore potenzialmente discriminatorio.

Dunque l’azienda che richiede tale requisito ai propri candidati potrebbe anche essere soggetta a sanzioni.