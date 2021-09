Personal shopper, dove lavorano di solito       

Il personal shopper o consulente per gli acquisti è una figura professionale molto in voga da alcuni anni. Si tratta di una persona che si occupa di consigliare i propri clienti sugli acquisti da fare, accompagnandoli per negozi o aiutandoli sui portali online.

Aiutare le persone a fare shopping

In pratica aiuta le persone a fare shopping e, per farlo, studia il cliente, cosa vuole, di cosa ha bisogno, gli eventi a cui partecipa, il suo stile di vita, il lavoro che svolge, lo stile che ricerca.

Consiglia dove e cosa comprare, gli abbinamenti da fare, consigli su colori, tessuti e vestibilità per valorizzare il look di ogni persona.

Solitamente il personal shopper lavora autonomamente ricercando i propri clienti e operando come consulente per gli acquisti di vestiti, scarpe e accessori, ma anche cosmetici, profumi o arredamento.









Altre volte può essere alle dipendenze di aziende di moda, negozi o boutique con il ruolo di sales assistant.

In molti alberghi ed hotel di lusso

Soprattutto di recente il personal shopper lavora all’interno di hotel o alberghi che offrono alla propria clientela la possibilità di richiedere le consulenze di un professionista per fare shopping nella città in cui alloggiano.

Comunque di solito i personal shopper hanno un blog o un sito, la propria vetrina in cui fanno vedere cosa sanno fare e quanto se ne intendono di moda e trend del momento.

Per questo hanno quasi sicuramente un profilo social, sempre aggiornato e in collegamento con alberghi e hotel.

In ogni caso, per diventare un buon personal shopper è necessario lavorare con serietà e professionalità in modo da generare un passaparola positivo fra i clienti.

Per esercitarsi, se non si ha esperienza, si può andare a fare shopping con amici e parenti, consigliando sui capi che potrebbero andare meglio per lo stile e la fisicità della persona che si ha di fronte, oppure fare la commessa in un negozio.