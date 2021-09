Personal shopper, sempre presenti nei grandi alberghi 

Un consulente d’immagine con cui fare shopping che consigli sempre sui look migliori per valorizzare la propria persona e per essere al top in qualsiasi occasione: questo è il personal shopper, un professionista ricercato e sempre più in voga non solo fra i clienti più ricchi ma anche fra chi non è riuscito ancora a trovare il proprio stile.

Come lavora il personal shopper

Sebbene il personal shopper lavori prettamente come lavoratore autonomo, ricercando e seguendo i propri clienti, sempre più spesso nei grandi alberghi di lusso è possibile richiedere le consulenze di questo professionista.

Qualche anno fa, poteva sembrare un surplus di ogni albergo quello di avere al suo interno negozi e boutique, ora questo servizio si è evoluto con la presenza del personal shopper, a cui possono rivolgersi i clienti che ricercano un look sempre al top, che hanno bisogno di consigli per essere impeccabili durante i propri incontri di lavoro, vacanze o eventi oppure che vogliano un “consigliere” durante i propri viaggi all’insegna dello shopping più sfrenato.

Infatti i personal shopper sono spesso presenti negli alberghi (grandi e meno grandi) che però si trovano a due passi dalle vie dello shopping delle più importanti città italiane come Milano e Roma.









Al Carlton Baglioni di Milano, che si trova fra via Montenapoleone, la Scala e il Duomo, le clienti potranno richiedere le consulenze di un personal shopper durante le sessioni di shopping fra i negozi della città.

Nella capitale, invece, in via Condotti si trova Suite Via Condotti: anche qui è presente un consulente d’immagine che aiuterà durante lo shopping nelle vie più chic di Roma.

Quasi tutti gli alberghi che si trovano in centro a Roma offrono, fra i loro servizi, quello di potersi affidare ad un personal shopper e questo mostra quanto la tendenza ad uno shopping tourism sia sempre più in voga.

Non solo relax, benessere, mondanità, arte e cucina ma anche shopping fra gli interessi dei turisti che si recano in queste città e che scelgono il posto in cui alloggiare anche sulla base della presenza o meno di questo servizio.