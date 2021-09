Personal shopper, serve la partita iva?     

Fra le professioni più moderne nell’ambito della moda c’è quella del personal shopper, che altri non è che un consulente d’immagine e di stile. Questo professionista, infatti, si occupa di creare uno stile alle persone che segue, consigliando sugli acquisti da fare in base al proprio stile di vita, lavoro, vita privata, occasioni d’uso e ogni altra informazione possa essere utile per creare un look giusto.

Un lavoro relativamente nuovo

Pur essendo un lavoro relativamente nuovo (e forse più in voga all’estero che in Italia), anche qui da noi ci sono diverse persone che si stanno facendo un nome come personal shopper.

La formazione e l’aggiornamento, come per qualsiasi altra professione, sono essenziali. Ma ci vuole anche tanta pazienza, empatia, professionalità, oltre al buongusto innato.

In linea di massima, il personal shopper lavora come libero professionista indipendente, che opera come consulente per gli acquisti di vestiti, scarpe e accessori, ma anche cosmetici, profumi o arredamento.









L’orario di lavoro, in questo caso è flessibile, dato che dipende molto dal numero di clienti che si seguono oltre che dalla tipologia di cliente (se è uno molto esigente che ha bisogno di essere seguito per parecchio tempo oppure uno meno esigente a cui bastano poche ore).

Libero professionista oppure no?

In questo caso, se il professionista svolge il proprio lavoro in maniera continuativa e abituale (e non occasionale) sarà necessario aprire la Partita IVA, scegliendo il codice ATECO per consulenti d’immagine (il 96.09.09 vale a dire “Attività di consulenza alla persona”).

A questo punto si può scegliere il regime fiscale da applicare che può essere il forfettario (se si hanno i requisiti necessari) oppure quello ordinario. In alternativa, il personal shopper può lavorare come dipendente in qualche negozio o boutique (soprattutto di lusso) con il ruolo di sales assistant.

In questo caso avrà un normale contratto di lavoro da dipendente.