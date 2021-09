Protezione civile, si devono fare di corsi? 

La Protezione civile si occupa della tutela della vita, della natura, del patrimonio artistico in Italia, intervenendo in casi di emergenza, catastrofi naturali e quando ci sia bisogno di tutelare l’incolumità civile. Per diventare dipendente della Protezione civile è necessario superare un concorso (vengono banditi quando c’è necessità di personale).

In alternativa si può diventare volontari: per diventarlo, è necessario frequentare un corso base che permetta di acquisire le nozioni per operare in maniera efficace e sicura per se stessi e per gli altri.

Durante questo corso si riceveranno:

informazioni sull’organizzazione;

informazioni sulle norme che regolano il servizio della Protezione civile;

norme su come operare in sicurezza ed efficacia;

informazioni sulla figura e il ruolo del volontariato nella Protezione civile italiana;

metodologie su come utilizzare correttamente l’uniforme e i segnali distintivi.

Oltre alla teoria, c’è la pratica obbligatoria: tutti i partecipanti devono allestire un campo ed utilizzare le apparecchiature tecniche (generatori di energia elettrica, di servizio e di radiocomunicazione).









Infine, bisognerà sostenere un test finale scritto a risposta multipla e, per ottenere l’attestato di partecipazione, bisognerà rispondere correttamente ad almeno 21 domande delle 30 del test.

È necessaria una frequenza del 95% delle ore delle lezioni del corso (sia teoriche che pratiche).Chi ha già conseguito un attestato per un corso base, deve aggiornarsi, preferibilmente, ogni due anni.

Infatti sia i dipendenti che i volontari della Protezione civile dovranno formarsi e aggiornarsi periodicamente frequentando dei corsi gratuiti organizzati dai coordinamenti provinciali e dalle organizzazioni nazionali, per specializzarsi ancora di più nelle seguenti tematiche:

safety&security

ricerca persone scomparse

protezione dei beni culturali

attività di supporto alla difesa civile

nuclei cinofili

comunicazione d’emergenza

Per poter partecipare ad un corso di livello superiore bisogna aver fatto il corso di livello inferiore e superato il test finale.