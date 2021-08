Coaching, come ottenere le giuste competenze?    

Fra le figure professionali più richieste degli ultimi anni ci sono i coaching, quei professionisti che si occupano di migliorare le strategie di aziende, enti e professionisti ma anche di sportivi, coppie o persone che vogliono migliorare le proprie relazioni o la propria vita in genere.

Lavorare sulla consapevolezza

Un professionista che si occupa di lavorare sulla consapevolezza e sui limiti che spesso impediscono di raggiungere i propri obiettivi. È chiaro che le doti comunicative sono alla base del lavoro del coaching, così come empatia, simpatia, umiltà e sicurezza.

Ma è anche vero che il coach deve conoscere i diversi processi e le possibili dinamiche dei processi, intrapersonali e/o interpersonali.









Dunque quali sono le altre competenze che servono al coach e soprattutto come si possono ottenere?

Fra le altre competenze che il coach deve avere e studiare ci sono:

i segnali del linguaggio del corpo

i diversi stili comunicativi

le logiche di cambiamento

il problem solving

le tecniche di sviluppo della performance

le resistenze al cambiamento

le tecniche di coaching vere e proprie

Infine un coach deve essere equilibrato emotivamente e saper affrontare casi difficili, supportando i propri clienti anche nei momenti molto difficili e pieni di stress.

Un coach deve saper esprimere i propri giudizi, anche quelli che possono far male, e mettersi in discussione quando serve.

Per tutte queste competenze e conoscenze

Per tutte queste competenze e conoscenze, il coach non si può improvvisare ma deve seguire un corso di formazione ben strutturato, meglio se uno di quelli che permetta di ottenere la certificazione di Coaching, per poter svolgere la professione.

In genere sono articolati in diversi moduli, alla fine dei quali bisogna sostenere una prova.

Alla fine di tutto il percorso, poi, bisognerà sostenere un esame finale, conseguito il quale, si diventa coach a tutti gli effetti (e volendo ci si può iscrivere all’Associazione Italiana Coach professionisti).