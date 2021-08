Consulente, quale ramo scegliere nel 2021

Consulente aziendale, commerciale, del lavoro, assicurativo, di marketing, di carriera: al giorno d’oggi, una delle figure professionali più ricercate è proprio il consulente, colui che si occupa, appunto, di fare consulenze ad aziende, enti o professionisti, al fine di migliorare le loro strategie in un determinato settore. In questo ultimo anno ha preso sempre più piede la consulenza online vista l’impossibilità di andare in presenza.

Una delle professioni più ambite

Anche nel 2021 quella del consulente si conferma essere una delle professioni più ambite, soprattutto nel ramo del marketing, uno dei settori che più si sta sviluppando negli ultimi tempi, troppo importante per le aziende o i professionisti che vogliono che la loro attività abbia successo.

In questo caso il consulente si occupa proprio di “dare consigli” per migliorare l’area marketing di una certa azienda, impresa o professionista. È dunque evidente che dovrà conoscere il prodotto o servizio che tale soggetto deve offrire, ma anche i clienti a cui si rivolge, i competitors, il mercato di riferimento.

Fra le competenze che questo professionista deve avere, ci sono quelle di advertising e di marketing, vale a dire, ad esempio, conoscere i vari tipi di campagne e i vari strumenti per metterle in atto.









Deve avere poi capacità comunicative

Deve avere poi capacità comunicative perché è chiaro che per fare delle consulenze il professionista deve saper comunicare con i propri clienti, ma anche sapersi organizzare e saper risolvere eventuali problemi.

Anche la lingua inglese può essere di supporto perché può capitare al consulente di doversi interfacciare con realtà straniere. Per diventare un consulente di marketing sono diverse le alternative che si possono percorrere.

La laurea non è necessaria (anche se è consigliata quella in economia o scienze della comunicazione) perché l’importante è formarsi e aggiornarsi continuamente sulle novità del mondo del marketing e del coaching.

Anche l’esperienza sul campo fa molto, quindi, subito dopo la laurea o eventuali corsi e master, è fondamentale cominciare la proprio carriera e mettere subito le mani in pasta.