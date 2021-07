Lavoro online? I 5 più richiesti per un reddito alternativo sicuro

Si fa presto a parlare di lavoro online. Ma se non si conosce quali sono i più richiesti, si rischia di sprecare tempo ed energie per niente.

Ecco perché prima di iniziare “a testa bassa”, è bene considerare un attimo quali sono le attività per cui c’è veramente richiesta. Una ricerca per certi versi lunga e complicata, se si vuole evitare gli “specchietti per le allodole” dati da opportunità non redditizie o classici Multilevel Marketing.

Una ricerca che abbiamo svolto noi per te!

Verifica la lista, fai le tue considerazioni e scegli dove dedicare le tue risorse ed il tuo tempo.









Lavoro online. Le 5 attività più redditizie.

Ecco la lista delle 5 attività più redditizia secondo la nostra esperienza ed analisi:

1. Social media manager

Ogni attività, da quella internazionale a quella “sotto casa” ha ormai necessità di avere una presenza online. Qualsiasi sia il social network scelto tra le varie opzioni disponibili, lo stesso andrà gestito ed aggiornato con una determinata frequenza. Molte piccole attività iniziano infatti con le migliori intenzioni, ma poi per mancanza di tempo ed inventiva smettono di pubblicare. Ecco quindi che si aprono ottime potenzialità per coloro che hanno interesse e passione per i Social Media.

2. Dropshipping

Le statistiche dell’ultimo anno non hanno fanno altro che evidenziare un trend che era già notevolmente in ascesa. Quello degli acquisti online, nel nostro paese principalmente tramite le piattaforme Amazon ed eBay. Molti dei prodotti presenti in questi shop vengono venduti da “intermediari”, persone che stabiliscono relazioni con i fornitori e si occupano della messa in vendita del prodotto. Fare dropshipping significa preoccuparsi solo della vendita e del marketing, senza la preoccupazione del magazzino e della spedizione. Ecco perché fare dropshipping è un lavoro online scelto da sempre più persone anche in Italia.

3. Tutoraggio online

Se stai leggendo questo articolo, hai già una competenza che puoi vendere come lavoro online. Si tratta della tua conoscenza della nostra lingua. Una competenza che puoi commercializzare su piattaforme di tutoring presenti in rete, come ad esempio Preply. Il vantaggio di queste piattaforme è che non ti richiederanno alcuna laurea o diploma. Come molti altri servizi dell’Internet 2.0 i tutor di queste piattaforme vengono considerati ed ordinati in base al merito ed alla valutazione del servizio. Ecco quindi che il tutoraggio online diventa un’appetitosa opportunità per chi desidera un reddito alternativo o un lavoro online.

4. Web Designer o creatore di siti Web

Altra doppia opportunità per coloro che vogliono un lavoro online è quella data dalla importanza di internet per il business. Ogni realtà aziendale, incluso le piccole attività deve, se non vuole soccombere avere anche una presenza online. Per ognuno di questi business è quindi necessario creare una pagina web e la sua relativa parte grafica. La creazione e gestione di questo aspetto apre il campo del lavoro online a molte opportunità. Dal processo di creazione a quello di upgrade e mantenimento passando per i necessari aggiornamenti grafici e di contenuto, le possibilità sono molte per chi bazzica con i software di grafica, la programmazione o la SEO.

5. Affiliate Marketing

Non sei pronto a vendere un prodotto tuo, nemmeno tramite un servizio “sicuro e leggero” come quello del dropshipping? Un’altra ottima opportunità è quella data dall’Affiliate Marketing. Questa strategia di marketing consiste nel reclamizzare prodotti altrui tramite aggiornamenti social, newsletter e funnel al fine di portare il visitatore a diventare un cliente. Il guadagno di chi fa Affiliate Marketing è in una percentuale prestabilita con il creatore del servizio o del prodotto.

Se vuoi partire con un nuovo lavoro online, dedicando le tue energie ed il tuo tempo ad uno (o più) di queste attività con dedizione e pazienza otterrai sicuramente successo. Come avrai potuto notare si tratta quasi sempre di vendere un’abilità o conoscenza. Quindi, se non hai conoscenze definite nella SEO, nei social media o nelle vendite, probabilmente il sistema migliore con cui iniziare è quello del tutoraggio online.