Osteopata, come intraprendere questa professione 

L’osteopatia è una tipologia di medicina non convenzionale riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dal 2007 è definita come medicina naturale basata sulla manipolazione e sul contatto.

L’osteopata si occupa prevalentemente dei disturbi a carico del sistema muscolo scheletrico, di quello nervoso e di quello cardiocircolatorio, utilizzando delle tecniche e manovre che mirano a ripristinare il corretto funzionamento del corpo, eliminando blocchi e altri impedimenti che non permettono la totale elasticità e mobilità del paziente.

Non somministra farmaci ma opera solamente tramite il contatto manuale e ricercando le cause più profonde che generano il problema del paziente, raccogliendo da questi informazioni.









Infatti nell’osteopatia si mira a ristabilire l’armonia di corpo e mente che sono disallineati.

L’osteopata, infatti, aiuta il paziente non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo, cercando di comprendere con attenzione i suoi bisogni.

Fino ad ora, per intraprendere questa professione, non era necessaria la laurea ma il 24 giugno 2021 è stato approvato in Consiglio dei ministri l’accordo per istituire la professione sanitaria in osteopatia.

Quindi, chi vorrà diventarlo, dovrà seguire il corso di laurea e laurearsi.

Prima dell’istituzione della laurea, però, coloro che avessero voluto intraprendere la carriera di osteopatia avrebbero dovuto iniziare un percorso formativo presso istituti preposti, e studiare le scienze mediche di base e altre materie prettamente osteopatiche.

A questo scopo sono stati istituiti corsi di osteopatia a tempo pieno di 5 anni (da frequentare subito dopo le scuole superiori).

Oppure corsi di osteopatia per fisioterapisti della durata di 5 anni oppure a tempo parziale della durata di 6 anni.

In questi ultimi due casi, si tratta di corsi post laurea aperti a coloro che abbiano già la laurea in Fisioterapia o Medicina e chirurgia o Odontoiatria.

Al termine di questi corsi veniva rilasciato un Diploma di Osteopata con valore in tutta Europa e nel Regno Unito.