Legge 104 e smart working, come funziona

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che anche i lavoratori che si trovano in smart working possono ottenere i permessi previsti dalla Legge 104 per se stessi o per assistere un parente o coniuge disabile, esattamente come i lavoratori che non lavorano in smart working.

I permessi previsti dalla Legge 104

Possono richiedere i permessi previsti dalla Legge 104 il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del soggetto disabile oppure, qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto a fruire dei giorni di permesso può essere goduto anche dai parenti e dagli affini entro il terzo grado.

In particolare, coloro che assistono parenti disabili o i lavoratori disabili che lavorano in smart working, hanno la possibilità di richiedere le tre seguenti tipologie di permesso:

tre giorni di permesso mensile retribuito , frazionabili in 18 ore mensili

, frazionabili in 18 ore mensili due ore di permesso giornaliero , se l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore quotidiane

, se l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore quotidiane un’ora di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore quotidiane

Dunque i permessi della Legge 104 per il lavoratore in smart working, si possono godere, anche frazionati ad ore, “se il lavoratore ritiene che le esigenze personali non sono compatibili con l’organizzazione del lavoro agile”.









L’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro riconosce la “difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (poiché svincolato da vincoli di orario di lavoro)” ma non esclude più la fruizione frazionata dei permessi durante i periodi di smart working.

Invece “nei casi in cui il lavoratore ritenga che l’esigenza personale può essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, diventa non necessario ricorrere al permesso orario”.

Sarà dunque il lavoratore in smart working a valutare e ripartire nella maniera più opportuna il tempo da dedicare al lavoro e quello da dedicare all’assistenza del proprio parente che ne ha bisogno.