Responsabile dell’Amministrazione del Personale: cosa fa, competenze e percorso di studi

Tra le figure presenti nelle aziende, una delle più importanti è quella del Responsabile dell’Amministrazione del Personale. Questo professionista, presente soprattutto nelle imprese di medie o grandi dimensioni, ma non solo, si occupa dell’aspetto amministrativo e fiscale del rapporto di lavoro, facendosi carico di tutte le incombenze fiscali, legislative e burocratiche che riguardano i dipendenti e i collaboratori dell’azienda per la quale lavora, facendo sì che tutte le scadenze e le norme dei contratti vengano rispettate e siano in linea con le leggi vigenti.

Le competenze necessarie per lavorare in questo ambito sono numerose e possono essere acquisite frequentando un master in diritto e consulenza del lavoro dedicato alla formazione dei Responsabili dell’Amministrazione del Personale.

Responsabile Amministrativo del Personale e Responsabile del Personale

Il Responsabile dell’Amministrazione del Personale non deve essere confuso con il Responsabile delle Risorse Umane, noto anche con il nome di HR Manager. Mentre il primo si occupa esclusivamente della parte contabile, finanziaria e amministrativa del personale, il secondo svolge una funzione di selezione, valutazione e crescita dei dipendenti di un’azienda. Per fare un esempio, mentre il Responsabile del Personale prenderà parte alla selezione dei nuovi dipendenti, il Responsabile Amministrativo del Personale provvederà a redigerne i contratti di assunzione.









Si tratta dunque di due figure molto importanti, i cui ruoli non sono sovrapposti, ma vanno a completarsi al fine di rendere l’esperienza del lavoratore all’interno dell’azienda più serena, sicura e meglio coordinata.

Di cosa si occupa il Responsabile dell’Amministrazione del Personale

Amministrare il personale significa occuparsi di tutte le mansioni amministrative derivanti dal rapporto di lavoro instaurato tra l’azienda e i dipendenti o i collaboratori. Tra i suoi compiti rientrano:

la stesura dei contratti relativi alle assunzioni, ai trasferimenti o ai licenziamenti;

l'elaborazione delle buste paga;

il calcolo degli obblighi fiscali;

i versamenti degli oneri fiscali annui;

il monitoraggio di ferie, permessi e straordinari;

la gestione dei rapporti con consulenti esterni.

Quali competenze deve possedere il Responsabile dell’Amministrazione del Personale

Il Responsabile dell’Amministrazione del Personale deve possedere numerose competenze che gli permettano di svolgere in modo corretto tutte le mansioni delle quali deve occuparsi. Tra queste, come abbiamo potuto vedere, rientrano i calcoli degli stipendi e i versamenti dei contributi. Ciò significa che questo professionista deve innanzitutto saper utilizzare i principali gestionali per il calcolo delle paghe e l’elaborazione della busta paga; deve inoltre conoscere alla perfezione gli obblighi di legge in materia di gestione amministrativa del personale.

Tra le capacità che rientrano nel bagaglio di competenze del Responsabile dell’Amministrazione del Personale troviamo quelle di problem solving e di pianificazione delle attività di lavoro.

Come diventare Responsabile dell’Amministrazione del Personale

Per diventare responsabile dell’amministrazione del Personale è necessario conseguire prima di tutto una laurea in discipline giuridiche o economiche; dopo la laurea, ci si potrà iscrivere a dei corsi post-laurea o dei master che permettano di acquisire le competenze mancanti e di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

Fondamentale poi mantenere aggiornate le proprie competenze seguendo corsi di aggiornamento.