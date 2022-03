Ecommerce, l’importanza del commercialista 

Ci sono diversi aspetti che bisogna considerare quando si vuole aprire un ecommerce: oltre alla logistica, al servizio clienti, alle operazioni di marketing, sicuramente bisogna dare molta importanza al ruolo del commercialista. Questi passaggi sono fondamentali per la vostra attività si lavoro online.

Perché serve il commercialista per l’ecommerce?

L’ecommerce è a tutti gli effetti un negozio che, seppur operando online, deve seguire tutta la normativa fiscale e contabile come qualsiasi altro negozio offline.

E il commercialista è quel professionista che si accerta che tutto ciò avvenga ma è anche la figura fondamentale quando si vuole avviare un ecommerce.

Il commercialista, infatti, aiuterà nella redazione del cosiddetto business plan, vale a dire un documento in cui si identificano gli obiettivi da raggiungere e le azioni da mettere in atto per farlo.









Quindi, nel caso di un ecommerce:

i prodotti commercializzati e mercati target (clienti/aree geografiche)

gli investimenti da realizzare per l’implementazione dell’e-commerce

la stima dei ricavi previsti per le vendite tramite e-commerce

il fabbisogno finanziario espresso in base agli investimenti necessari, e ai ricavi preventivati

Bisognerà ovviamente inserire anche le informazioni relative alla logistica, al rapporto con i fornitori e gli spedizionieri, stimandone i relativi costi.

Il commercialista, poi, indicherà anche delle possibili soluzioni per finanziare il proprio ecommerce, non solo finanziamenti a fondo perduto ma anche finanziamenti a tasso agevolato.

Infine, il professionista aiuterà anche a scegliere la forma giuridica migliore per l’ecommerce con tutti gli opportuni adempimenti da rispettare, come:

la comunicazione unica al registro delle imprese

l’iscrizione previdenziale dei soci lavoratori

la presentazione della SCIA

la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui la forma giuridica scelta sia quella societaria, bisognerà redigere l’atto costitutivo davanti al notaio.

In definitiva, affidarsi ad un commercialista sia in fase di apertura del proprio ecommerce sia durante la gestione del proprio shop online è fondamentale per comprendere tutte le normative, evitare le sanzioni e ottenere la giusta consulenza per tutte le proprie esigenze.