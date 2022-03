Il fenomeno degli autonegozi

Se siete mai stati ad un evento all’aperto, una sagra, un mercato o ad una fiera, vi sarete di certo soffermati nei pressi di un autonegozio. Ormai questa tipologia di attività si è affermata in Italia già da qualche anno riscuotendo un notevole successo. I numeri sono in crescita e sempre più persone sono attratte dall’idea di aprire una propria attività con autonegozi ambulanti per vendere i propri prodotti. Se siete interessati a intraprendere questa strada, dovrete rivolgervi ad un’azienda di comprovata affidabilità che possa assistervi, come la BCS Autonegozi, una realtà italiana leader negli allestimenti per autonegozi. Ma vediamo quali sono alcuni dei motivi che spingono molte di queste persone a intraprendere un tipo di attività ambulante invece di optare per un negozio fisico.

Perché preferire un autonegozio

I motivi che spingono sempre più persone ad acquistare un autonegozio sono diversi. Innanzitutto un legame più stretto con i propri clienti, il venditore ambulante scende in strada, si confronta e interagisce ed è dunque in grado di carpire gusti e preferenze degli utenti in modo più immediato. La possibilità di spostarsi da un luogo all’altro, essere itinerante, senza essere vincolato per anni in un posto che potrebbe perdere affluenza nel tempo. Ancora, la possibilità di un investimento più contenuto, i costi per l’autonegozio, l’attrezzatura e la licenza ammontano a un esborso di certo minore rispetto a quello di un negozio fisico e di attività più tradizionali. Ciò permette di poter rientrare nelle spese in modo più veloce. Altro fattore poi che influisce molto su questa scelta è l’estetica. Sì, perché oggigiorno gli autonegozi che possiamo acquistare non sono più quelli di una volta. Attualmente è possibile un alto livello di personalizzazione, i nuovi mezzi sono progettati con attenzione all’estetica e al design, è possibile dar voce al proprio brand e alla propria immagine, per un livello di personalizzazione molto alto.

Navigando sul sito di BCS Autonegozi potremo scegliere fra tre tipologie di autonegozi, integrali, scarrabili e combinati. Gli autonegozi integrali permettono uno spazio espositivo maggiore, una vetrina più grande, più quantità di merce da esporre e una maggiore libertà di movimento per l’operatore. La struttura del camion viene completamente ricostruita e assemblata fino ad ottenere 2,00 m di banco. Questa soluzione si adatta a qualsiasi tipo di soluzione: rosticceria, paninoteca, pescheria e alimentari in genere, ma non solo. Gli autonegozi scarrabili invece sono la soluzione più innovativa dal punto di vista tecnologico, grazie al loro nuovo impianto idraulico. Permettono di appoggiare il banco a terra e quindi di aumentare la visibilità dei prodotti proposti, è dunque un ottimo acquisto per chi ha intenzione di creare un autonegozio alimentare. L’ultima soluzione infine, l’autonegozio cabinato, è adatta ad ogni tipo di autonegozio, ma soprattutto è consigliata a chi deve compiere lunghi tragitti e ha bisogno di più comfort. La zona del guidatore e dei passeggeri infatti è totalmente separata dall’area allestita a negozio ed è possibile riscaldare e condizionare la cabina in modo uniforme.