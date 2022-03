Ferie, chi ne ha diritto?

Ogni lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto questo periodo di distacco dal lavoro consentirà al dipendente di tutelare la propria salute e di poter partecipare più attivamente alla propria vita di relazione, familiare e sociale.

È un diritto talmente importante per i lavoratori che, in caso il datore di lavoro violi le disposizioni in materia e non conceda le ferie ai propri dipendenti, verrà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (che può arrivare addirittura a 4500 euro se la violazione da parte del datore di lavoro si riferisce a più lavoratori o viene perpetrata negli anni).

Vediamo allora chi ha diritto alle ferie

La prima cosa da dire è che la durata minima delle ferie è di 4 settimane all’anno, tuttavia i contratti collettivi di lavoro possono estendere questo periodo. Hanno diritto alle ferie tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla loro qualifica, mansione o tipo di contratto.

Spettano le ferie anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento professionale.









Inoltre, ne hanno diritto anche i lavoratori per i quali il rapporto di lavoro dura da meno di un anno o quelli che si trovino nel loro periodo di prova.

Quanto, invece, ai lavoratori dipendenti con contratto part time, dobbiamo distinguere due casi:

contratto di lavoro part time orizzontale , quando cioè il lavoratore lavora tutti i giorni lavorativi della settimana, con meno ore per giorno: in questo caso il lavoratore avrà diritto allo stesso numero di giorni di ferie previsto per i lavoratori full time

contratto di lavoro part time verticale, quando il lavoratore lavora solo alcuni giorni della settimana, o alcuni periodi dell'anno: in questo caso il periodo di ferie verrà riconosciuto in maniera proporzionale all'attività di lavoro svolta