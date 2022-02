Alternanza scuola lavoro, quali requisiti da rispettare

Per favorire la capacità di orientamento degli studenti e incrementare le opportunità di lavoro, sono stati istituiti i percorsi di Alternanza scuola lavoro che devono avere una durata:

di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi negli istituti tecnici e professionali

di almeno 200 ore nel triennio dei licei

Le strutture che possono ospitare i ragazzi in Alternanza scuola lavoro possono essere:

Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore

Ordini professionali

Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Queste strutture devono possedere determinati requisiti e cioè essere in grado di garantire:

capacità strutturali , cioè spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in Alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

capacità tecnologiche , cioè disporre di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;

capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; per questo motivo deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di Alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Per quanto riguarda gli studenti, invece, in base all’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n°77, l’Alternanza scuola lavoro è accessibile per gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.